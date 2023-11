Ce i-au urat localnicii din Tanzania lui Klaus Iohannis. Semnificația expresiei „Hakuna Matata”, regăsită la ceremonia pregătită de oameni pentru președintele României

Imaginile cu localnicii din Tanzania care se aruncă în apă cu tabloul lui Klaus Iohannis în brațe au făcut înconjurul lumii. Pe lângă ritualul, surprinzător oamenii au strigat și e serie de urări, printre care celebra expresie „Hakuna Matata”. Află care este semnificația ei!

În data de 14 noiembrie, Klaus Iohannis a început un turneu oficial în Africa, prima vizită fiind în Kenya. Președintele României a participat la mai multe întâlniri cu personalități importante, printre care menționăm omologul său din Kenya, William Ruto, ministrul pentru Protejarea Naturii din Kenya, Alfred Nganga Mutua și directorul general al Kenya Wildlife Service, Erustus Kanga. Sâmbătă, șeful statului a purtat convorbiri cu Hussein Mwinyi, președintele Zanzibarului, iar la plecare a avut parte de o surpriză!

Duminică, în data de 19 noiembrie, localnicii din Tanzania au pregătit o ceremonie de rămas bun, specială, pentru Klaus Iohannis și soția lui, Carmen. Totul a fost foarte bine pus la punct pentru ca surpriza să se ridice la nivelul așteptărilor: bărbații s-au îmbrăcat în tricouri albastre, asortate și au început să strige numele președintelui nostru, dar și o serie de urări specifice, printre care și celebra expresie „Hakuna Matata”.

Sintagma este cunoscută la nivel mondial, după ce a fost folosită și în filmul „The Lion King” („Regele Leu”). Această urare își are originile în dialectul „swahili” sau „swahili”, întâlnit în Africa de Est. Expresia este folosită de oamenii zonei pentru a transmis că „totul este bine” sau „nu trebuie să îți faci griji, ci să fii fericit”. Totuși, ea poate avea și o altă semnificație, traducând fiecare cuvânt în parte. Mai exact, „Hakuna” înseamnă „Nu există”, iar „Matata” – „Probleme”, adică „Nu există probleme”.

În cadrul ceremoniei, au avut loc și câteva momente ciudate. După ce au strigat această urare, localnicii s-au aruncat în apă, ținând în brațe tabloul cu chipul președintelui României.

Președintele României a transmis că discuțiile purtate în Tanzania au fost productive, bifând câteva subiecte importante ce țin de prioritățile comune ale statelor, precum educația, agricultura sau securitatea cibernetică. Șeful statului a transmis, cu această ocazie, un mesaj pe rețelele de socializare, prin care a explicat importanța vizitei sale în Africa.

„M-am întâlnit astăzi cu doamna Președinte Samia Hassan, în cadrul vizitei de stat în Tanzania. Am avut discuții foarte bune despre prioritățile comune ale statelor noastre, în condițiile în care Tanzania are un rol strategic valoros în raport cu partenerii africani. Educația, protecția civilă, agricultura, silvicultura, IT și securitatea cibernetică sunt câteva domenii cu mare potențial pentru o colaborare mai strânsă între statele noastre.

Totodată, salut semnarea astăzi a două memorandumuri care urmăresc intensificarea cooperării bilaterale în domeniul managementului riscului de dezastre și al asistenței umanitare internaționale, precum și al cooperării științifice, economice și tehnice în agricultură și mediu.

În convorbirile noastre deschise și productive, i-am transmis doamnei Președinte că Tanzania poate conta pe România în ceea ce privește promovarea și dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Am discutat, totodată, și despre războiul din Ucraina și i-am prezentat doamnei Președinte amplele măsuri politico-diplomatice, logistice și administrative luate de România pentru facilitarea exporturilor de cereale din Ucraina, inclusiv către țările africane.”, a fost mesajul publicat de Klaus Iohannis, pe pagina sa de Facebook.