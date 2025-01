Ce i se întâmplă, an de an, de Revelion Dianei Dumitrescu? Fiul ei e disperat, dar diva ia măsuri ”drastice”. Traumatizat la miezul nopții!

Noaptea dintre ani este una plină de voie bună, dans, cântec și muult zgomot pentru majoritatea dintre noi. Există chiar și o tradiție care spune că este bine ca Noul An să te prindă făcând gălăgie pentru a speria spiritele rele și a intra în anul următor cu dreptul. Artificiile sunt pentru mulți semnul unei petreceri de pomină, însă există și persoane care au mare teamă de asta. Diana Dumitrescu a povestit într-un interviu exclusiv CANCAN.RO ce pățește an de an din cauza artificiilor de la 00.00 cu fiul ei, Carol Anton. Actrița este nevoită să ia măsuri de moment și chiar să renunțe la petrecerile de Revelion.

Revelionul semnifică una dintre petrecerile în care vedetele noastre abia așteaptă să petreacă pe la localuri care de care mai impresionante, dar nu și Diana Dumitrescu. După mai mulți ani în care 00.00 a prins-o în cameră cu fiul ei terifiat de artificii, a decis ca în acest an să petreacă alături de soțul ei acasă.

Diana Dumitrescu nevoită să ia măsuri urgente la trecerea dintre ani! Ce fobie are fiul ei

„Primul lucru pe care mi l-am dorit este să facem Revelionul acasă pentru că așa am făcut anul trecut și ne-a plăcut foarte mult. Carol se sperie foarte tare la artificii și atunci nu prea am ce face. Oriunde mă duc la 12 noaptea trebuie să mergem în cameră dacă este să mergem undeva la un hotel și am zis acasă”, a spus actrița pentru CANCAN.RO.

Diana Dumitrescu susține că mai mulți prieteni le-au făcut diverse oferte pentru a petrece Revelionul cu ei. Deși își dorește să fie cu amicii ei, cel mai important pentru actriță și pentru soțul ei este ca fiul lor, care are o sensibilitate accentuată față de zgomotele puternice, să se simtă în siguranță.

„Aveam mai multe variante, dar nu ne-am decis 100% dacă părăsim domiciliul sau nu. Avem dilema asta și ne decidem pe ultima sută de metri, dar mă gândesc la fiul meu. Carol se sperie de artifcii pentru că nu îi plac sunetele puternice. Nici uscătoarele de mâini de la mall sau de la restaurante nu-i plac. Sunt anumite zgomote care îl sperie, nu-i plac”, a mai declarat actrița.

Cu toate că și anul 2024 a prins-o pe actriță acasă, fiul ei era tot speriat de artificii. Însă, ingenioasă din fire, actrița a reușit să găsească o soluție pentru băiețelul ei: „Oriunde am fi, el se sperie. Anul trecut însă, când au fost focurile de artificii s-a uitat pe geam cu căști. Culmea este că el este genul de copil care doarme neîntors. Dacă doarme nu aude nimic. Nici nu am cum să-l culc la trecerea dintre ani, ideea este să petrec cu el”, ne-a spus Diana Dumitrescu.

