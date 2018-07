Viitorul în acronime

Această tendinţă înspre care se îndreaptă limba propune o lume miniaturală, care se ghidează după aceleaşi reguli ca ale lumii mari, constată Green. Soldaţii vor continua să inventeze acronime subversive, cum sunt SNAFU (situation normal: all fucked-up) şi FUBAR (fucked up beyond all recognition), adică „distrus din toate punctele de vedere”.

În celebrul portret făcut de revista Rolling Stone, care a dus la demisia comandantului trupelor americane în Afganistan, Stanley McChrystal, jurnaliştii vorbesc despre trupele americane care îi porecleau pe soldaţii de alte naţionalităţi alături de care luptau în International Stabilization Force for Afghanistan. ISAF, acronimul mişcării, însemna, de fapt „I suck at fighting.” („Sunt total nepriceput în luptă.”)

În cele din urmă, nu e nimic în neregulă cu acronimele, notează Green. Poţi să le priveşti ca pe un obicei enervant al omului modern sau ca pe nişte unelte de vorbire, nici mai bune şi nici mai rele decât oamenii care le folosesc sau cei care sunt refractari.