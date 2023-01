Ce legătură există, de fapt, între regretatul Cornel Patrichi și Bianca Patrichi de la Survivor România 2023 de la Pro TV

Bianca Patrichi are 33 de ani și face parte din echipa Faimoșilor la Survivor România 2023. Tânăra nu este străină de lumina reflectoarelor. În trecut, Bianca Patrichi a apărut și la Antena 1, acolo unde a fost ispită la „Insula iubirii”. A participat și la „Românii au talent”, unde l-a impresionat pe Andi Moisescu cu prestația sa. În ceea ce privește profesia și numele ei de familie, tânăra a dezvăluit ce legătură există între ea și regretatul Cornel Patrichi.



Numele Biancăi Patrichi are o mare rezonanță. Pentru a pune capăt speculațiilor, într-un interviu mai vechi, tânăra a recunoscut că are, într-adevăr, legătură cu Gina Patrichi și Cornel Patrichi.

CITEȘTE ȘI: INCIDENT TRAGI-COMIC LA SURVIVOR 2023 DE LA PRO TV! UNEI CONCURENTE I S-A RUPT SUTIENUL ÎN TIMPUL PROBEI, DAR CE A URMAT DEPĂȘEȘTE ORICE IMAGINAȚIE

Bianca Patrichi este nepoata regretatului coregraf Cornel Patrichi. Gina Patrichi i-a fost mătușă, însă aceasta a murit când concurenta de la Survivor era foarte mică. Blondina a povestit că a avut o relație bună cu matușa sa, ba chiar la un moment dat ar fi trebuit să colaboreze.

„Da, suntem rude. Doamna Gina Patrichi mi-a fost mătuşă, dar, când dânsa a murit, eu eram foarte mică, am cunoscut-o doar din filme şi din ceea ce mi-a povestit tata despre dânsa.

Dom­nului Cornel Patrichi i-am fost tot nepoată, dar, din fericire, pe el am avut bucuria să-l întâlnesc când eram deja mare şi îi păstrez o amintire foarte plăcută.

De asemenea, am ţinut legătura cu doamna Cornelia Patrichi, soţia domnului Pa­trichi. Chiar ar fi tre­buit ca, la un moment dat, să colaborăm pro­fe­sional: dânsa a vrut să mă ia ca solistă la Teatrul Constantin Tănase, unde lu­cra, dar în perioada aceea aveam un pro­gram foarte încărcat şi mi-a fost im­posibil să mă degrevez de angaja­men­tele deja acceptate’, a povestit Bianca Patrichi, ispita de la Insula Iubirii pentru formula-as.

Ce mănâncă, de fapt, concurenții de la Survivor 2023

Nu sunt puțini cei care cred că cei 24 de concurenți au parte de un tratament privilegiat în afara orelor de filmare. Ei bine, adevărul este că, fie că se află în fața camerelor de filmare, fie că nu, traiul concurenților este același.

Războinicii și Faimoșii sunt monitorizați 24 din 24 de ore, iar regulile sunt foarte stricte, motiv pentru care nu există niciun fel de excepție ori abatere. Reprezentanții Survivor România 2023 au publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care spun cum stau lucrurile, de fapt.

”Ați fost curioși dacă: „În afara orelor de filmare, concurenții mai mănâncă și altceva pe lângă cocos?”. Nu există în afara orelor de filmare. Ei sunt monitorizați 24h/24h. Pe lângă cocos ei mănâncă doar alimentele câștigate la jocuri”, este mesajul de pe pagina de Facebook a emisiunii.