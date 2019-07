Elena Udrea a revenit în țară, la începutul acestei săptămâni, alături de mama și de fetița ei. Dar autoritățile române i-au pregătit ceva care a luat-o prin surprindere pe fosta blondă de la Cotroceni.

Ea este citată să se prezinte în faţa instanţei peste câteva zile, scrie spynews.ro.

Marţea viitoare, Elena Udrea trebuie să se prezinte în faţa judecătorilor de la Curtea de Apel Bucureşti, într-un proces în care a fost dată în judecată de ANAF, pentru numirea unui curator fiscal. Conform legii, numirea curatorului fiscal se face atunci când “contribuabilul/plătitorul absent, al cărui domiciliu fiscal este necunoscut ori care, din cauza bolii, unei infirmități, bătrâneții sau unui handicap de orice fel, și din cauza arestului preventiv sau a încarcerării în penitenciar, nu poate să își exercite și să își îndeplinească personal drepturile și obligațiile ce îi revin potrivit legii”.

“Pentru activitatea sa, curatorul fiscal este remunerat potrivit hotărârii judecătorești, toate cheltuielile legate de această reprezentare fiind suportate de cel reprezentat”, mai prevede legea.

În urmă cu un an şi jumătate, Elena Udrea a fugit în Costa Rica, pentru a evita închisoarea, fiind condamnată în România. După ce sentinţa a fost “rezolvată” la CCR, care a declarat ilegal constituite completurile de judecată de la Curtea Supremă, Udrea a renunţat la statutul de refugiat şi s-a întors în România.

„Am renuntat de bunavoie la statutul de refugiat in Costa Rica. Decizia am luat-o imediat dupa ce am fost eliberata in decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s-a intamplat abia acum: finalizarea actelor fetitei mele Eva si inchiderea procedurii de extradare. Am ales sa cer protectie in Costa Rica in conditiile in care tocmai aflasem ca sunt insarcinata iar evolutia in dosarul Gala Bute demonstra ca este vorba de o executie, nu de o judecata corecta, in baza legii.

Am vrut astfel sa imi nasc copilul in siguranta, insa stiti ca am fost arestata cand Eva avea 13 zile si doar faptul ca Dumnezeu a vrut sa o nasc mai devreme a facut ca ea sa vina pe lume in libertate. Dar asa cum am spus mereu, nu mi-am dorit niciodata sa traiesc in alta parte decat in tara mea si am asteptat cu nerabdare momentul in care sa ma pot intoarce. Vreau sa imi cresc copilul Acasa, sa o botez la biserica unde m-am rugat sa devin mama, cu familia mea si cei cu adevarat apropiati mie, alaturi de noi. Referitor la procesele pe care inca le am in instanta, cred ca ma voi apara mai bine de aici decat de departe, impotriva abuzurilor care s-au facut si in cazul meu”, a scris Elena Udrea pe Facebook.