Ce lovitură! Trupa Deep Purple va concerta la Cluj! Când are loc evenimentul

Legendara trupă rock Deep Purple se întoarce anul acesta în România, pentru a susţine un concert la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Trupa Deep Purple a mai concertat în România, în București, în 2017 și în 2014.

Concertul va avea loc pe 10 decembrie, potrivit Mediafax.

Una dintre cele mai apreciate trupe britanice de heavy metal şi hard rock, alături de Led Zeppelin şi Black Sabbath, Deep Purple este şi astăzi un nume reprezentativ pentru cultura genului. Formată în 1968, de Jon Lord, Ritchie Blackmore, Nick Simper, Rod Evans şi Ian Paice, reuniţi iniţial sub numele de Roundabout, şi cu un sound de rock progresiv, trupa a trecut prin mai multe schimbări de nume şi de componenţă, reuşind să-şi contureze identitatea muzicală spre începutul anilor 1970, odată cu lansarea albumului „Deep Purple In Rock”. Au urmat „Fireball” şi „Machine Head”, unul dintre cele mai cunoscute albume ale trupei, ajuns pe prima poziţie în clasamentul britanic. „Highway Star”, „Space Truckin'”, „Lazy” şi „Smoke on the Water” sunt doar câteva dintre piesele care aveau să devină reprezentative pentru cariera trupei.

Cu numeroase piese devenite clasice în palmares, aparițiile live ale trupei iscă multiple dezbateri între fanii mai vechi și mai noi, mai ales după reeditarea albumului „Now What?!”. Recompensat cu discul de aur și inclus în topurile din întreaga lume, albumul s-a vândut în peste un million de exemplare. Cărora li se adaugă peste un milion de spectatori la concerte, până în prezent. Videoclipurile „From the Setting Sun in wacken” și „To the Rising Sun in Tokyo” s-au clasat în aceeași zi pe locurile întâi, respectiv al doilea, în topurile muzicale britanice.

Pe scena din Cluj-Napoca, solistul Ian Gillan, bateristul Ian Paice și basistul Roger Glover îi vor avea alături pe chitaristul Steve Morse și clăparul Don Airey.

Biletele pentru concertul din Cluj sunt disponibile pentru următoarele categorii: în picioare, acces general – 190 de lei și golden circle – 250 de lei; cu loc, la prețurile de 130 de lei, 190 de lei, 210 lei, 260 de lei și 400 de lei (loja VIP). Biletele pot fi cumpărate începând din 11 aprilie, de la ora 11.00, online, de pe ww.eventim.ro, și prin rețeaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone și rețeaua Carrefour, librăriile Humanitas, librăriile Cărtureşti și librăriile Diverta).