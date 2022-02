Ce lucruri au găsit concurenţii de la Survivor în bagaje, când au ajuns în jungla din Republica Dominicană. După cum bine se ştie, participanţii la emisiune nu au voie să păstreze nimic din bagajele cu care au venit din România. Cu toate acestea, în momentul în care au păşit în tabere, aceştia au primit câte un rucsac cu câteva obiecte necesare.

De când a început Survivor România, emisiunea a urcat repede în topul preferinţelor telespectatorilor. Aceştia aşteaptă cu sufletul la gură fiecare episod, dar şi fiecare joc între favoriţii lor. Cei care se află în faţa micilor ecrane sunt curioși să urmărească parcursul concurenților, iar la final să afle câștigătorul.

Ce lucruri au găsit concurenţii de la Survivor în bagaje

Faimoșii și Războinicii se luptă deja de câteva săptămâni pentru marele premiu. Însă, de-a lungul timpului fanii emisiunii au fost curioşi să afle cum se descurcă aceştia mai ales în privinţa igienei având în vedere contextul în care se află.

Ei bine, odată ajunși la destinație, fiecare concurent a primit un ghiozdan surpriză, în care se ascundeau diferite lucruri necesare. Potrivit ciao.ro, în fiecare rucsac se găsea periuță de dinți, pastă, lamă de ras, o butelcuță pentru apă și bandana roșie sau albastră, în funcție de culoarea echipei din care fac parte concurenții.

Ce se întâmplă, de fapt, cu telefoanele mobile ale concurenţilor

Concurenții nu au acces la telefoanele personale, la intrarea în concurs telefoanele acestora fiind luate de către echipa tehnică fiind înapoiate abia la finalul compatiției.

Nu au haine și, mai mult decât atât, nici condițiile de dormit nu sunt unele prea bune.

”Atunci când ploua, dormeam așa în ploaie. Nu este nimic fake, este fix cum se vede la televizor, nu avem WC-uri, mergem în junglă, nu avem hârtie igienică, ci folosim frunze. Nu avem decât apa mării în care ne spălăm, însă tot împuțiți suntem…”, declara Simona Hapciuc, într-un live făcut anul trecut.

Andreea Tonciu, pregătită să revină la Survivor. “Trebuie să le facem pe plac telespectatorilor”

Andreea Tonciu nu exclude o revenire la Survivor, deși a fost eliminată și, în plus, nu s-a înțeles bine cu mulți dintre concurenți. Fosta asistentă TV este ferm convinsă că publicul a apreciat-o pentru modul în care s-a prezentat la show și consideră că telespectatorii ar merita să se bucure, și pe viitor, de prezența ei.

“Normal că aveam ce să caut la Survivor. Și cine știe, poate mă întorc la Survivor, că România mă vrea și trebuie să le facem pe plac telespectatorilor. Sinceră să fiu, pe plan sportiv nu pot să zic că eram foarte pregătită. Recunosc că probele sunt destul de grele, traiul acolo este foarte greu, dar orice are adaptare. Mie îmi pare sincer rău că nu am putut să mă adaptez cu oamenii cu care am trăit acolo. Credeți-mă că sunt de foarte mult timp în showbiz, dar așa suflete rele și reci nu am văzut în viața mea. În afară de Otilia, Roxana și Zmărăndescu care nu prea se băga”, a spus, recent, Andreea Tonciu, în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV.

