Ce mai face actrița Cristina Deleanu, directoarea din „Liceenii”: „Din ce bani trăiesc acum?”

Cristina Deleanu (83 de ani) a fost una dintre cele mai îndrăgite actrițe din „Liceenii”. A jucat în rolul directoarei și era pusă mereu să facă pace între Socrate și Isoscel, doi profesori care se tachinau în cancelarie. Rolul ei a împins-o spre culmile înalte ale succesului și i-a adus multă faimă de-a lungul timpului. A făcut o pauză de la teatru și a găsit alte ocupații. Din ce a ajuns să-și ducă traiul împreună cu soțul ei, actorul Eugen Cristea (72 de ani)? Cei doi muncesc de zor!

Cu siguranță, toți românii care au urmărit „Liceenii” măcar o dată își aduc aminte de Cristina Deleanu, directoarea din film. Rolul ei i-a adus succes cu nemiluita și a împins-o pe culmile succesului. Cristina Deleanu (83 de ani) își aduce aminte cu drag de acele vremuri și face tot posibilul să-și trăiască viața cu mult optimism și bucurie în suflet. Mulți s-au întrebat, mai mult ca sigur, ce s-a ales de marea actriță a teatrului românesc.

Ei bine, Cristina Deleanu și soțul ei, Eugen Cristea (72 de ani), o duc foarte bine, chiar dacă actrița a făcut o pauză de pe scenă. Partenerul ei de viață este încă activ și merge la spectacole, însă Cristina Deleanu a preferat să ia o pauză de la teatru, după o carieră de 6 decenii.

„Mie, personal, mi-au cam ajuns cei 60 de ani de teatru. Mai fac și pauze. Nu că nu m-aș mai simți în formă, dar acum nu mai e obligatoriu să urc pe scenă. Mai îmi văd și de casă, de citit, de scris. Soțul meu, însă, Eugen, este în plină activitate, în plină mișcare, cu spectacolele, el este mai mult cu drumurile. Din ce bani trăiesc acum?

Mi-au mai pus un pic, la pensie, dar trebuie să mărturisesc că noi, actorii, avem și un mic avantaj, mai câștigăm ceva și din drepturile de autor, de difuzare. Am făcut și o reclamă, la un lanț de farmacii, a fost foarte bine plătită. Am mai jucat în serialul „Lecții de viață” (PRO TV), am dublat voci de desene animate, cu Eugen. Dar, acum vin și generațiile din urmă și e normal să se zbată și ei pentru existență și pentru talentul lor”, a mărturisit Cristina Deleanu, pentru Click!