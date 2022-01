Ce mănâncă, de fapt, concurenții de la Survivor? Nu e totul aşa cum pare la TV, iar Andreea Tonciu a spus tot

Andreea Tonciu a făcut o serie de declarații uluitoare cu privire la ce a trăit în jungla de la Survivor România. Care au fost cu adevărat motivele pentru care a părăsit emisiunea?

Andreea Tonciu a părăsit săptămâna aceasta concursul din Republica Dominicană. Vedeta s-a luptat pentru a putea avansa în competiția de la Survivor România 2022, însă dorul pentru familie a dat-o înapoi. Bruneta a povestit prin ce clipe grele a trecut cât timp se afla pe insulă.

Andreea Tonciu: ”A fost cea mai grea experiență pe care am avut-o”

Fosta asistentă de televiziune a mărturisit că experiența de la Survivor a fost foarte grea și că nu a mai trecut prin așa ceva vreodată. Vedeta a ținut să menționeze faptul că tot ceea ce apare pe TV este în totalitate adevărat. În junglă, Andreea a stat înfometată, nedormită și a fost supusă unor eforturi fizice mari.

”A fost cea mai grea experiență pe care am avut-o până la acest moment în viața mea. Tot ceea ce ați văzut și vedeți pe TV este real, iar asta este incredibil. De la lipsa hranei la dormitul pe insulă, de la jocurile dificile la momentele când aveam discuții interminabile între noi, le-am trăit pe toate. Și am rămas aceeași Andreea care nu a tăcut când a avut ceva de spus sau care a știut să spună atunci când nu a mai putut.

Am slăbit deoarece nu am avut mai nimic de mâncare, știți că nu a fost o perioadă ușoară pentru Faimoși. Dar mai departe de kilogramele în minus, experiența asta m-a învățat foarte multe despre mine.”, a mărturisit Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu: ”Nu aș putea compara Survivor cu alte emisiuni de tip reality show”

Bruneta este de părere că în cadrul emisiunii Survivor România trăiești cea mai dificilă experiență. De asemenea, aceasta a spus că a mai participat și la alte reality-show-uri de acest gen, însă niciunul nu se poate compara cu emisiunea ce se difuzează pe Pro TV.

”Eu nu am fost la primul reality-show acum. De-a lungul anilor am avut parte de mai multe provocări, dar nici una atât de dificilă. Așa că nu aș putea compara Survivor cu alte emisiuni de tip reality-show la care am fost. Eu oricum nu spun niciodată… niciodată! Vedem ce-mi rezervă viața mai departe.”, a declarat vedeta de TV, pentru Click.ro.

