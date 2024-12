Ce mare regret are Alexandru Ciucu după divorțul de Alina Sorescu: „Îmi doresc ca...”

După o perioadă lungă și tensionată, procesul de divorț dintre celebrul designer Alexandru Ciucu și cântăreața Alina Sorescu s-a încheiat. Acum, cu sărbătorile de iarnă care se apropie, Alexandru Ciucu face eforturi să păstreze un echilibru în viața celor mai importante persoane din viața sa – fetițele Raisa și Carolina. Iată ce regret are acesta în legătură cu cele mici!

Anul acesta, Raisa și Carolina vor petrece Crăciunul alături de mama lor, Alina Sorescu, iar Revelionul cu tatăl lor. Alexandru Ciucu a planificat deja o vacanță de neuitat pentru micuțe, având în vedere pasiunea acestora pentru schi. Destinația aleasă este stațiunea Bansko din Bulgaria, unde întreaga familie a mai fost și în trecut.

Designerul a mărturisit că această împărțire a sărbătorilor a fost decisă de comun acord, pentru a menține o atmosferă cât mai liniștită în familie. În ciuda separării, ambii părinți își doresc ca fetițele să simtă magia sărbătorilor fără a fi afectate de tensiunile din trecut.

Pentru Alexandru Ciucu, fiecare moment petrecut cu Raisa și Carolina este de neprețuit. Pe lângă pasiunea pentru schi, fetele adoră jocurile de societate, activitate pe care o desfășoară frecvent atunci când sunt împreună cu tatăl lor. Designerul este recunoscător pentru calitățile minunate moștenite de micuțe, atât fizice, cât și morale, și își dorește să le ofere amintiri de neuitat.

Raisa și Carolina, în ciuda vârstei fragede, au resimțit inevitabil impactul separării părinților lor. Alexandru Ciucu recunoaște că a fost dificil să le protejeze pe deplin de trauma divorțului.

„Așa cum ai observat, este foarte dificil să ferești proprii copii de lucrurile negative care se întâmplă în familie. Sunt deja la vârsta la care văd tot și înțeleg orice lucru. Am încercat mereu să le feresc de trauma divorțului prin care am trecut, iar când nu s-a putut am încercat să le spun adevărul, dar pe înțelesul lor,” explică Alexandru Ciucu pentru Fanatik.ro.