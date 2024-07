Ce mesaj a primit soțul lui Emily Burghelea, la câteva secunde după accidentul vedetei: ”Efectiv, am înghețat!”

Familia lui Emily Burghelea trece prin momente cumplite, după ce fosta asistentă TV a suferit un accident cumplit. Andrei, soțul influenceriței, i-a rugat pe oameni să se roage pentru partenera lui de viață. Mai mult decât atât, bărbatul a dezvăluit mesajul cutremurător pe care l-a primit în momentul impactului.

Luni, 1 iulie, Emily Burghelea a mărturisit că a fost la un pas să își piardă viața, în urma unui accident terifiant. Fosta asistentă TV se afla în Mauritius, unde a petrecut câteva zile de vacanță, și se îndrepta către aeroport. Influencerița și nașa sa au luat un taxi care a intrat frontal într-un TIR, cu 80 km/h. Aceasta a filmat momentul impactului și a făcut imaginile publice.

Andrei, soțul influenceriței, a publicat pe rețelele de socializare mesajul cutremurător pe care l-a primit în momentul impactului dintre taxi și TIR. Telefonul lui Emily Burghelea avea o funcție a telefonului activată astfel încât să se trimită un mesaj automat, dacă se întâmplă un accident.

„S.O.S accident detectat. Am apelat serviciile de urgență din această localizare aproximativă, după ce iPhone-ul a detectat un accident. Primiți acest mesaj deoarece v-am înregistrat drept persoană de contact în caz de urgențe.”, este mesajul primit de soțul lui Emily Burghelea în momentul accidentului.

Atunci când a citit mesajul, Andrei a avut parte de un șoc și nu a știut cum să reacționeze. Mai mult decât atât, el a explicat că băiețelul lor, Damian, începuse să se agite cu doar câteva minute înainte de momentul accidentului.

„Când am primit aceste mesaj de urgență de la telefonul ei, efectiv am înghețat, mi-a căzut tavanul aeroportului în cap și m-am făcut bucăți. Damian, cu 3-4 minute înainte, începuse să se agite și să strige fără încetare: «mama»”, a povestit Andrei.

De asemenea, Andrei a explicat că a trăit o coincidență stranie în ziua accidentului pe care l-a suferit Emily Burghelea. Atunci, familia urma să plece din Mauritius spre România, iar numărul porții din aeroport unde o aștepta pe soția sa era 13. Acesta este considerat un număr care aduce ghinion.

La scurt timp după ce a publicat imaginile cu ea în care apare cu fața aproape desfigurată, Emily Burghelea a explicat ce s-a întâmplat, de fapt. Influencerița a mărturisit că taxi-ul în care se afla a intrat frontal într-un TIR, iar faptul că este în viață i se datorează lui Dumnezeu.

„Am intrat frontal într-un TIR. Am scăpat cu viață doar datorită lui Dumnezeu. Eram în taxi, mai aveam 5 minute până la aeroportul din Mauritius. În ultima curbă, pe un drum neiluminat, orbiți de faza lungă a tuturor celor de pe contrasens, ne-am izbit frontal la 80 km/oră de un TIR care a apărut din senin parcat în mijlocul străzii.

Eram doar eu, cu nașa. Toată familia ne aștepta la aeroport. În momentul impactului, din inerție, nașa a venit peste mine și m-am izbit de geamul mașinii strivindu-mi fața, apoi ne-am trezit amândouă pe parbrizul mașinii. Sau mai bine zis… M-am trezit doar eu. Ea era inconștientă.

Am simțit că mă învăluie o senzație de moleșeală care mă trimitea să mă întind pe câmp. Am început să zic «Tatăl Nostru» și primul gând care mi-a venit în minte a fost să mă scutur de toată durerea, să o iau pe nașă de acolo și să fugim. A fost primul semn divin.

Nașa delira, nu răspundea la nimic din ce o întrebam, Striga doar «Where is my son?», un moment mai înfiorător ca acela nu am trăit niciodată. Moartea ne-a făcut cu mâna. Când închid ochii resimt fiecare moment și mă doboară.

Tremur când îmi aduc aminte. Pașii noștri pe lângă moarte nu s-au oprit aici, am fost ghidate de Dumnezeu și lucrurile au luat o întorsătură la care nimeni nu s-ar fi așteptat…”, a scris Emily Burghelea pe pagina sa de Instagram.