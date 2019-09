Ce mesaj emoționant a scris actrița Jessica Jaymes înainte să fie găsită moartă: “Îmi cer iertare și…”

Jessica Jaymes, pe numele din buletin Jessica Michael Redding, a scris un mesaj emoționant înainte să fie găsită moartă în propria casă din California. Rudele, prietenii apropiați și fanii sunt în stare de șoc de când au aflat că regretata actriță s-a stins din viață. Mulți dintre cei care au iubit-o au așternut postări sfâșietoare în memoria sa.

Ce mesaj emoționant a scris actrița Jessica Jaymes înainte să fie găsită moartă

Luna aceasta, Jessica Jaymes a luat o pauză de la viața din mediul online; mai exact ea nu mai făcuse publică nicio fotografie în intervalul 9 septembrie – 12 septembrie pe contul său de Instagram. Ultima ei postare a fost în urmă cu șapte zile când a urcat pe cunoscuta platformă de socializare o poză realizată în timp ce era topless, iar o stilistă îi aranja părul. În mesajul scris în dreptul acestei imagini, regretata actriță le-a cerut iertare apropiaților și fanilor că a lipsit de pe Instagram și le-a făcut o urare legată de viața intimă a internauților: “Hey guys took a little vacation for a couple of days, I love you all❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ apologies and I hope everyone is having the best sex time of their life! 😈 (Hei, oameni buni, mi-am luat o mică vacanță pentru câteva zile, vă iubesc pe toți. Îmi cer iertare și sper că toți aveți parte de cele mai bune partide de amor din viață!)”.

Celebrități din numeroase colțuri ale lumii au transmis mesaje în memoria vedetei Jessica Jaymes. “Odihnește-te în pace, Jessica Jaymes. O femeie minunată și frumoasă. Pierderea din lumea noastră este acum în Rai. Un adevărat înger)” este mesajul publicat de actrița Joanna Angel pe contul ei de Instagram. Iar o altă vedetă din lumea filmelor pentru adulți, Tanya Tate a făcut următoarea postare: “Sunt atât de tristă. Odihnește-te în pace, fată frumoasă ❤️❤️😢😢”.

Jessica Jaymes – biografie

Pe numele real, Jessica Michael Redding, actrița de filme pentru adulți s-a născut pe 8 martie 1979 în Anchorage, statul american Alaska. Ea a fost profesoară timp de trei ani, înainte de a renunța la acest loc de muncă pentru a deveni actriță în filmele pentru adulți. A intrat în industria porno în anul 2002, iar în 2004 era deja celebră. Jessica Jaymes a jucat în 236 de filme și era admirată de toți cei alături de care lucrase.