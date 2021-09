Ce mesaj emoţionant a transmis Costel Biju după moartea celebrului manelist Petrică Cercel: „Prietenul și colegul nostru…”

Vestea că Petrică Cercel a încetat din viaţă a îndoliat lumea artiştilor. Colegii de breaslă ai regratatului cântăreţ sunt în stare de şoc. Printre cei care au transmis mesaje emoţionante pe reţelele de socializare se numără şi Costel Biju. Manelistul a trecut de asemenea prin clipe cumplite după ce s-a infectat cu noul coronavirus.

Costel Biju este îndurerat! Atât el, cât şi alţi colegi din lumea muzicii au transmis pe reţelele de socializare mesaje emoţionante.

Vestea i-a şocat pe toţi, deși celebrul manelist era intubat, fiind în stare extrem de gravă la spital, după ce a fost infectat cu noul coronavirus.

Mai mult decât atât, toţi prietenii şi apropiaţii aveau speranţe că totul va reveni la normal, mai ales după declaraţiil pe care fiul său le-a făcut pentru CANCAN.RO în exclusivitate.

„Ceea ce am postat eu pe pagină e adevărat. Tata are niște probleme de sănătate, cu virusul ăsta, cu COVID, sperăm că vor trece toate cu răbdare și credință, suntem oameni credincioși și credem și în medicii din România.

Este internat la Terapie Intensivă, la un spital din Capitală. Medicii, doar ce am vorbit cu ei, mi-au zis că analizele au ieșit un pic mai bine, dă semne că-și revine. E internat de destul de multe zile”, spunea Ionuţ Cercel în urmă cu trei zile.

În urmă cu câteva ore, Costel Biju, bunul său prieten a publicat un mesaj emoţionant pe reţelele de socializare.

”Dumnezeu să-l ierte pe prietenul și colegul nostru, Petrică Cercel! Condoleanțe familiei îndurerate”, a scris Costel Biju pe Facebook.

Costel Biju a fost infectat cu noul coronavirus

De asemenea, Costel Biju a trecut prin momente dificile după ce s-a infectat cu temutul virus.

În cadrul unui interviu telefonic pentru Antena Stars, artistul a mărturisit că a făcut o formă ușoară și a fost nevoit să rămână în carantină. Din păcate, Costel Biju a trebuit să contramandeze anumite evenimente, mai mult decât atât artistul a mărturisit faptul că există și oameni care au mutat data anumitor evenimente importante din viața lor, precum nunta, doar ca artistul să fie prezent la petrecere să cânte.

”Sunt un om puternic care trece prin orice încercare a vieții. Pentru mine și ăsta e un motiv de bucurie că putem sta de vorbă și putem influența oamenii să se protejeze, să fie mai precauți, să poarte masca și să conformeze tuturor normelor. În primul rând, sunt bine, mulțumesc Bunului Dumnezeu. Am fost detectat cu virusul Covid-19, am o formă foarte ușoară. Putea să fie și mai grav. Sunt acasă, sunt sub tratament, am avut câteva zile de febră, m-am simțit puțin cam rău. Nu mă vaccinasem încă. Dar cu siguranță o să mă vaccinez, pentru că trebuie să scăpăm odată… Nu a fost nevoie de internare, am fost să mă testez. Am primit tratament și acum sunt acasă, în carantină. Nu vreau să dau virusul mai departe. Pe această cale, vreau să le mulțumesc tuturor celor la care trebuia să fiu în perioada aceasta, știu că sunt supărați. (…) Mai am de stat 8-10 zile în carantină. Iau pastile și pentru ficat, o să mă odihnesc”, a spus Costel Biju la Antena Stars.

Sursă foto: Arhivă Cancan