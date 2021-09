Doliu uriaș în lumea manelelor! Petrică Cercel a murit, după ce a stat internat mai multe zile în spital, în urma infectării cu noul coronavirus.

Este zi de doliu în lumea manelelor, după ce Petrică Cercel a murit. Anunțul trist a fost făcut la numai 3 zile de când CANCAN.RO a stat de vorbă cu fiul artistului, Ionuț Cercel, care ne povestea, cu bucurie, că analizele tatălui său au ieșit mai bine și că medicii îi spun lucruri bune vizavi de starea sa de sănătate, după ce contractase COVID-19.

Din păcate, organismul artistului a cedat. CANCAN.RO a intrat în posesia unor informații de ultim moment, iar moartea artistului Petrică Cercel a fost confirmată și de către colegii săi de breaslă, care sunt în stare de șoc și îl plâng pe cel alături de care au petrecut momente frumoase, de neuitat, la evenimente.

(NU RATA: IONUȚ CERCEL, PRIMELE DECLARAȚII DESPRE PETRICĂ CERCEL. CARE ESTE STAREA DE SĂNĂTATE A ARTISTULUI, DUPĂ CE S-A INFECTAT CU COVID-19)

Ionuț Cercel spera la o minune!

În urmă cu doar 3 zile, CANCAN.RO a stat de vorbă cu Ionuț Cercel, iar acesta ne-a mărturisit că tatăl său se simte mai bine, iar medicii sunt optimiști în ceea ce privește starea sa de sănătate.

„Ceea ce am postat eu pe pagină e adevărat. Tata are niște probleme de sănătate, cu virusul ăsta, cu COVID, sperăm că vor trece toate cu răbdare și credință, suntem oameni credincioși și credem și în medicii din România.

Este internat la Terapie Intensivă, la un spital din Capitală. Medicii, doar ce am vorbit cu ei, mi-au zis că analizele au ieșit un pic mai bine, dă semne că-și revine. E internat de destul de multe zile.

(CITEȘTE ȘI: PETRICĂ CERCEL, INTUBAT IN STARE GRAVĂ LA SPITAL, DIAGNOSTICAT CU COVID-19)

A stat puțin acasă, l-am văzut că nu se simte bine și eu l-am dus la spital, i-am făcut testul. Am considerat că acolo știu medicii ce să facă cel mai bine.

Nu i-a fost teamă, tatăl meu a fost puternic tot timpul, mi-a zis că totul va trece cu bine. Noi suntem oameni credincioși, credem în Dumnezeu și în toate minunile lui, știm că finalul va fi unul fericit.

Tratamentul începe să dea roade, analizele ies din ce în ce mai bine.

Din fericire, tata nu are niciun fel de probleme de sănătate. Eu l-am dus pe picioare la spital, ieri avea o stare destul de normală. La câteva zile de la internare i s-a agravat starea”, a spus Ionuț Cercel, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, fără să se gândească la faptul că, în numai 3 zile, își va plânge tatăl.

Din păcate, starea de sănătate a lui Petrică Cercel s-a degradat în ultimele zile, iar virusul din Wuhan i-a fost fatal.

Colegii de breaslă, șocați de moartea lui Petrică Cercel

Vestea morții lui Petrică Cercel a lovit ca un fulger pe toată lumea! Colegii de breaslă ai acestuia sunt în stare de șoc, iar pe paginile de pe rețelele de socializare au publicat fotografii cu regretatul artist, alături de mesaje de condoleanțe pentru familia îndurerată.

„Dumnezeu să-l ierte pe prietenul și colegul nostru Petrică Cercel

Condoleanțe familiei îndurerate!”, a scris Costel Biju.

„Dumnezeu sa îl ierte nu am cuvinte , a scris și Daniel Ionescu. , a scris și Daniel Ionescu.

În urmă cu doar o zi, Bogdan de la Ploiești și Adi de la Vâlcea au postat și ei mesaje pe conturile lor de Facebook, prin intermediul cărora i-au rugat pe fanii lui Petrică Cercel să se roage pentru el și pentru ca acesta să revină sănătos acasă.

„Colegul si prietenul meu Petrica Cercel este infectat cu Covid-19 si este in stare grava la ATI, viata lui depinde doar de bunul Dumnezeu, haideti sa ne rugam cu totii pentru el, este un om extraordinar de bun, cu cat ne rugam mai multi, cu atat Domnul ne va auzi. Va rog din inima”, a scris Adi de la Vâlcea.

„NE RUGAM CU TOȚI PENTRU PETRICA CERCEL SA TREACA BINE PESTE ACEASTĂ PROBLEMĂ SA VINA ACASA LANGA COPIII SI FAMILIA LUI ! UN OM PREA BUN SI FAMILIST. ÎI SUNTEM ALATURI DIN ORICE PUNCT DE VEDERE EU SI ORK. BDLP”, a transmis și Bogdan de la Ploiești.