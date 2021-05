Ce mesaj i-a scris un bărbat din Bacău, vecinei sale, pe o foaie. Tânăra a găsit-o lipită de ușa apartamentului: „A ținut să mă acuze”

O tânără din Bacău a trecut printr-o experiență total neplăcută cu unul dintre vecinii săi, care locuia cu un etaj mai jos. Bărbatul i-a scris un mesaj pe o foaie pe care i-a lipit-o, ulterior, pe ușa apartamentului.

Pe un grup de Facebook din Bacău, o tânără și-a spus povestea și a făcut un apel către instalatorii care nu sunt chemați de către oamenii care se ocupă cu administrarea blocurilor, să rezolve problemele legate de țevile de apă sparte, care provoacă inundații.

Mai exact, fata s-a trezit cu un mesaj din partea unui vecin care îi spune să repare o țeavă defectă care îi provoacă lui inundații în baie.

„Din cauza instalațiilor îi mirosea urât”

„Ieri mi s a plans vecinul de sub mn astfel (in imagine este biletul ce mi l lasase in usa). Initial am crezut ca exagereaza si ca doar ce vrea putina drama. In 2018 dupa ce se renovase in casa, inclusiv in baie (schimbat wc, gresie etc) a tinut sa ma acuze ca din cauza modificarilor facute la mn ii ,,pute” lui in baie. Au venit instalatorii, seful asociatiei de proprietari, 2 politisti… cu totii au constatat ca totul e bn si ca reclamatiile lui nu sunt fondate (ba chiar s a dovedit ulterior ca din cauza instalatiilor din baia dânsului ii mirosea lui urat). Urmasera cateva luni de liniste, dânsul si a modificat ceva la baie caci in vreo 3 sau 4 seri se auzeau voci in baia dânsului plus bormasina, dar nu stiu exact care e situatia exacta si daca ceea ce a facut a determinat ca in prezent chiar sa fie o probl si la mn. Aseara am observat ca plangerea lui, de data aceasta, este intemeiata.

Am deschis portita la gheu si am observat ca o țeava e fisurata ca sa ma exprim asa… picura apa ceea ce face sa i ude si dumnealui peretele si eu sa am pierderi. Intrebarea mea este urmatoarea: asociatiile de proprietari au ca obligatii sa se implice in astfel de probleme?! Sa rezolve ei in sensul de a i determina pe toti sa plateasca atunci cand o teava din bloc se duce pe apa sambetei si creeaza astfel de situatii. Nu e ca si cum mi s a defectat mie chiuveta, cada, robinetul… Este vorba de o teava din interiorul blocului deci… Tre’ sa iau masuri urgente, stiu asta. Dar banuiesc ca tre’ daramat din perete, schimbat ditamai teava… milioane si milioane pe care culmea nici nu le am momentan. Asociatiile de proprietari se ocupa doar cu incasarea datoriilor la intretinere? Are cineva documente sau informatii care sa ma ajute sa nteleg mai bn daca nu cumva dispun de anumite drepturi in acest sens (respectiv sa nu suport doar eu cheltuielile pt fisurarea acestei tevi din bloc)? Ms anticipat. Poate reusesc sa pun un comment cu un video scurt pt a intelege mai bn despre ce vb (acum nu sunt acasa sa filmez)” a fost povestea tinerei.

Sursă foto: Facebook