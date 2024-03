Ce mesaj i-a transmis Shannen Doherty lui Kate Middleton. La rândul său, celebra actriță din Beverly Hills suferă de cancer

După ce Kate Middleton a dezvăluit, printr-un mesaj video, că a fost diagnosticată cu cancer și că a început ședințele de chimioterapie, Shannen Doherty, actrița care a interpretat-o pe Brenda în Beverly Hills și care suferă de cancer de aproape patru ani, a simțit nevoia să-i transmită câteva cuvinte prințesei de Wales.

Prințesa de Wales, Kate Middleton, în vârstă de 42 de ani, a anunțat recent că a fost diagnosticată cu cancer, la doar câteva săptămâni după ce regele Charles al III-lea a anunțat că suferă și el de aceeași boală:

„În ianuarie, am suferit o intervenție chirurgicală abdominală majoră la Londra și, la momentul respectiv, s-a crezut că afecțiunea mea era necanceroasă”, a transmis Kate Middleton, într-un mesaj video. Testele pe care medicii le-au efectuat ulterior au arătat că are cancer și i-au recomandat urgent ședințe de chimioterapie.

Cum a reușit Shannen Doherty să lupte împotriva cancerului. Actrița, un exemplu de urmat pentru Kate Middleton

Shannen Doherty, actrița care a interpretat-o pe Brenda în Beverly Hills și care suferă de cancer de aproape patru ani, susține demersul prințesei de a menține în sfera privată informațiile care țin de boală și tratamente. Astfel, fosta vedetă din „Beverly Hills, 90210”, a spus că rezultatele unui tratament recent i-au dat o nouă speranță pentru viitor:

,,Nu voi spune ce este, sunt pe o nouă perfuzie cu cancer și, după patru tratamente, nu am văzut cu adevărat o diferență și toată lumea a vrut să schimb și am fost ceva de genul: „Vom continua cu asta și vom vedea”, i-a spus ea oncologului ei de radiații Dr. Amin Mirhadi în episodul de luni al podcastului ei „Let’s Be Clear”.

,,Și da, după al șaselea sau al șaptelea tratament, am văzut cu adevărat rezultatele.”, a povestit vedeta.

După cum bine știți, în videoclipul postat de Kate Middleton, aceasta preciza că are nevoie de timp și de înțelegere din partea națiunii. În acest sens, actrița Shannen pare că o înțelege pe deplin pe prințesă și vrea să ridice un semnal de alarmă în acest sens:

,,A fi o persoană publică nu înseamnă că publicul deține acea persoană.”, și-a început Shannen Doherty postarea de pe contul de Instagram.

„Toți avem dreptul de a trece prin boală sau viață în privat (…) Toate aceste teorii ale conspirației au forțat-o pe această persoană să dea explicații înainte de a se împăca cu situația și de a le explica copiilor ei. Mă rog ca asta să fie o lecție pentru noi toți. Este necesar să respectăm intimitatea unor persoane când pur și simplu nu doresc să fie expuse. Prințesă Kate, îți admir puterea pe care o ai, având în vedere prin câte a trebuit să treci în timp ce te luptau cu cancerul”, a completat Shannen Doherty.

FOTO: Instagram