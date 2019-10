Fanii au fost profund emoționați atunci când au văzut ce mesaje și-au transmis Barack și Michelle Obama cu ocazia aniversării a 27 de ani de căsătorie.

Cu ocazia aniversării a 27 de ani de căsătorie, fostul președinte al S.U.A i-a transmis un mesaj extrem de emoționant soției sale.

„Aşa cum spune trupa The Beatles: Este din ce în ce mai bine tot timpul. Mulţumesc, iubito, pentru 27 de ani uimitori!”, a scris Barack Obama.

Like the Beatles said: It’s getting better all the time. Thanks, babe, for 27 amazing years! pic.twitter.com/mImRqIYn1R

La rândul său, Michelle Obama a publicat pe contul ei de Twitter un mesaj la fel de emoționant.

„Acum 27 de ani, acest băiat mi-a promis o viaţă plină de aventuri. Aș spune că s-a ținut de cuvânt. Închin pentru următorul noastru capitol în care am rămas singuri, fără copii, simţind în continuare magia care ne-a unit în toţi acei ani din urmă. La mulţi ani, Barack!”, a scris Michelle Obama.

