Ce meserie a avut Dan Negru înainte de deveni prezentator TV. “Pentru că nu am intrat din prima la facultate, am fost...” Omul care l-a influențat cel mai mult în carieră

Dan Negru, cel cunoscut drept “Regele audiențelor”, a fost contabil înainte de a ajunge să lucreze în mass-media. Acesta absolvise un liceu cu profil economic, astfel că, din cauză că nu a intrat din prima la facultate, s-a angajat în domeniu.

După ce a terminat liceul, Dan Negru a intrat rapid în câmpul muncii, mai ales pentru că nu reușise să intre la facultate, din prima încercare. În cele din urmă, s-a dedicat jurnalismului și bine a făcut.

“Am terminat liceul Economic, un liceu greu înainte de ’89 și pentru că nu am intrat din prima la facultate am fost contabil. Apoi, m-am ținut doar de jurnalism, pe care încerc în anii ăștia să-l studiez mai bine printr-un doctorat la care am ajuns în anul trei. E de învățat la orice vârstă. Sunt cel mai vârstnic doctorand și în grupa mea sunt doar puști de 20 de ani. Colegii mei, doctoranzi, nici nu erau născuți când eu eram veteran deja în revelioane”, a povestit Dan Negru, potrivit click.ro.

(VEZI AICI: DAN NEGRU, IMPLICAT ÎNTR-UN NOU PROIECT. “MĂ AȘTEAPTĂ ANI GREI! S-AR PUTEA SĂ…”)

Cum a ajuns să lucreze în televiziune

În continuare, “Regele audiențelor” a povestit și cum a ajuns să lucreze în televiziune. “Lucram la radio și pe atunci radioul era în aceeași instituție cu televizunea. Era RadioTelevziunea Română. Nu mi-a plăcut la început. Îmi părea mai cu ștaif radioul. Radio Televiziunea Română era la vremea aia cea mai serioasă instituție media din România. Televiziunile private, alea care existau, păreau niște buticuri la colț de stradă în comparație cu Radio Televziunea Română. De asta, decăderea de azi e inexplicabilă”, a mai spus Dan Negru.

“Valeriu Lazarov m-a influențat decisiv”

Întrebat care este omul care l-a influențat cel mai mult în carieră, Dan Negru a declarat: “E imposibil să fac un clasament. Dar ca meserie și om care m-a influențat decisiv, Valeriu Lazarov. E cel mai important producător tv român din toate timpurile, pentru că a fost singurul recunoscut pe piața mondială. Noi, toți ceilalți, suntem de la Constanța, la Arad. Și cam atât. Lazarov era internațional”.

Dan Negru, “regele audiențelor”!

Născut pe 23 februarie 1971 la Timișoara, Dan Negru este un prezentator român, celebru pentru succesul showurilor TV și pentru longevitatea carierei în televiziune. Este singurul moderator european de televiziune care a fosta gazdă 21 de ani consecutiv la emisiunile de Revelion televizate, fiind lider de audiență, conform studiilor oficiale.

(CITEȘTE ȘI: DAN NEGRU A DAT TOT DIN CASĂ! CÂŢI BANI CÂŞTIGĂ UN PREZENTATOR TV DIN ROMÂNIA)

Este cunoscut pentru show-uri TV care au stabilit recorduri de audiență atât în România, cât și în Republica Moldova: Next Star, Ghicește vârsta (Guess my age), Te pui cu Blondele (Beat the Blondes), Vrei să fii milionar (Who wants to be a millionaire), Batem Palma (Let’s make a deal), Ciao Darwin, Fabrica de staruri (Star Factory), Da sau Nu (Deal or not Deal), Plasa de stele, Competiția, O seară de vis împreună cu Mihaela Rădulescu, Revelioane 1999-2019, Festivaluri Mamaia, Eurovison, Callatis, Academia Vedetelor, Ziua Judecății, Geniali împreună cu Simona Gherghe, Jocuri la Saint Tropez (Jeux sans Frontieres) sau Echipa Fantastică.

Din 2010 este moderator TV și în Republica Moldova la televizunea Prime, cu emisiunile: „Vrei să fii milionar?”, „Da sau Nu?”, „Fabrica de staruri”.