Ce meserie are Oana Matache, iubita lui Radu Siffredi. Studiile pe care le-a urmat sora Deliei

Oana Matache a intrat în atenţia publicului ca fiind sora mai mică a Deliei, iar ulterior s-a făcut remarcată prin propriile forţe. În ultima vreme, numele său a fost pe primele pagini ale ziarelor. Blondina a decis să divorţeze de tatăl copiilor săi şi să îşi refacă viaţa alături de Radu Siffredi.

Oana Matache, în vârstă de 31 de ani, s-a născut în București și a studiat la liceul de muzică Dinu Lipatti, la fel ca sora ei mai mare, Delia.

După absolvirea liceului, Oana Matache a ales să urmeze cursurile Universității Naționale de Muzică din București. A făcut parte, mulţi ani, din band-ul surorii sale, şi a avut parte de contractele de publicitate, ce i-au adus sume considerabile în conturi.

Oana Matache s-a căsătorit cu Răzvan Miheț, cu care are împreună doi copii: pe Jessie, în vârstă de 5 ani, și pe Bubu, în vârstă de 3 ani. Se pare că lucrurile între cei doi nu au mai funcţionat, astfel, au decis că cel mai bine este să pună punct căsniciei. În cadrul unui live în mediul online, Oana Matache a mărturisit că relația dintre ea și fostul său soț devenise toxică.

În ce relații au rămas Oana Matache și Răzvan Miheț

Deși toată lumea crede, din prisma ultimelor evenimente, că Oana Matache și Răzvan Miheț sunt la cuțite după despărțire, realitatea este alta. Se pare că cei doi au rămas în relații cât se poate de bune, iar Răzvan Miheț este în continuare foarte implicat în viața copiilor săi.

Recent, Oana Matache a făcut lumină și a declarat că ea și fostul partener comunică des. Au doi copii împreună și intenționează ca atât mama, cât și tatăl să fie prezenți în viețile celor mici.

„Eu și fostul meu soț am rămas în relații bune, comunicăm, are acces la copii și control asupra situației. Nici el, nici eu, nu am permite ca un «personaj problematic» să fie în prezența copiilor noștri și să aibă acces la ei. Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat și nu consider că s-ar fi ajuns la această stare de «hate general» dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagine problematică fără nici o dovadă sau fără a-l cunoaște personal măcar”, a declarat Oana Matache.