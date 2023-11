Ce meserie avea Cezar Ionașcu înainte de a deveni influencer. A renunțat pentru a face bani din... sfaturi

În cadrul unui interviu, Cezar Ionașcu a dezvăluit cu ce se ocupa înainte de a fi influencer. Cu acest prilej, a mărturisit și care este meseria pe care și-ar fi dorit-o, de fapt.

Controversatul Cezar Ionașcu oferă cursuri de masculinitate, are un podcast și este extrem de vocal în mediul online, atrăgând atenție, dar și critică. A devenit cunoscut odată cu relația pe care a avut-o cu Ozana Barabancea, dar și din cauza lui Silviu Fire, care i-a expus conținutul pe contul său de YouTube.

La originile sale, a absolvit Facultatea de Drept și a fost avocat de consultanță în corporație. De asemenea, în perioada în care era student, avea mai multe joburi, pentru a se putea susține.

„Am fost un student normal, am avut odată câte două joburi, uneori câte trei-patru, ca să îmi pot susține facultatea. Nu mă plâng, doar îmi amintesc. Acum e ok, tocmai pentru că am înfruntat aceste adversități și mi-am dat seama că înainte de orice, înainte de filosofii și dogme, a acumula primează. Până nu acumulezi o sumă, până nu-ți creezi un decor, nu prea contezi în contextul social”, a spus Cezar Ionașcu pentru Abcjuridic.