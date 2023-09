Cum a primit Silviu Faiăr 50 de lei de la oamenii lui Cătălin Măruță. Rivalul lui Dorian Popa a recunoscut totul în podcastul vedetei Pro Tv

Silviu Faiăr este considerat cel mai popular streamer român de pe Twitch. Tânărul în vârstă de 28 de ani a devenit cunoscut în urmă cu trei ani, în urma dezbaterilor din mediul online, care i-au adus notorietate. Invitat în cadrul podcast-ului Acasă la Măruță, Silviu a dezvăluit cum a ajuns să primească bani de la echipa emisiunii La Măruță.

Silviu Faiăr se numără printre creatorii de conținut de succes din România. Tânărul a ajuns viral pe rețelele sociale în urmă cu câțiva ani, atunci când a început să abordeze și să comenteze diferite subiect de interes pentru publicul larg.

În prezent, tânărul activează doar pe social media, însă, în trecut, a lucrat 8 ani în publicitate. Silviu este din București, are 28 de ani și are o mare comunitate și pe YouTube, dar și pe Instagram.

Invitat în cadrul podcast-ului Acasă la Măruță, tânărul a vorbit despre succesul din online, dar a dezvăluit și cum a ajuns în emisiunea lui Măruță, în urmă cu mulți ani.

Silviu Faiăr: „Am venit pe 50 de lei”

Tânărul a mărturisit că, în urmă cu câțiva ani, când era în liceu, a făcut parte din publicul emisiunii Happy Hour (n.r. La Măruță, în prezent), pe post de aplaudaci. Tik Tokerul spune că pentru această activitate a primit 50 de lei la vremea respectivă.

„Știi că am fost aplaudaci la tine? Am fost aplaudaci în liceu. Am venit pe 50 de lei să aplaud. Ne-au trimis cu microbuzul, ne-au băgat în platou și aplaudam pe parcursul emisiunii. Am fost doar o singură dată, la o singură emisiune. Multă lume nu știe ce înseamnă industria asta de aplaudaci, de figurație simplă, de oamenii care aplaudă prin spate și mă uitam la oamenii la Acces Direct și vezi efectiv oameni care sunt aduși cu microbuzul să stea pe 50 de lei, acum e 100 de lei, să aplaude acolo 7-8 ore.

Nu m-a trimis școala, îmi era foame. Mi-a zis o colegă și mi-a zis unde să mă duc”, a dezvăluit Silviu Faiăr în cadrul podcast-ului Acasă la Măruță.

Silviu Faiăr a vorbit și despre succesul în mediul online. Tânărul susține că nu se uită la cifrele din mediul online, respectiv la vizualizări, ci mai degrabă se preocupă să aducă mereu conținut de calitate.

„Tik Tok-urile sunt făcute de un editor și sunt segmente luate din stream-ul meu de pe Twitch. Nu mă uit la date, eu cred că cei mai de succes vloggeri, Tik Tokeri nu se uită. Eu cred că la început contează foarte mult să înțelegi ce scrie în datele alea, ca să poți să-ți iei feedback din ele, dar după un punct, după ce te stabilești și ai audiență loială și care te apreciază pentru cine ești și ce faci, cred că genul ăla de a sta toată ziua să stai să te uiți la ce cifre ai avut la fiecare Tik Tok, e puțin ciudat”, a mai mărturisit creatorul de conținut.

