Ce secret ascunde vloggerul Îmi place să mănânc aka Ionuț Lenghel. Înainte de a fi vedetă pe YouTube, bihoreanul și-a încercat norocul și în muzică

Ionuț Lenghel a devenit cunoscut publicului larg atunci când a lansat pe YouTube vlogul de divertisment „Îmi place să mănânc”. Înainte de a se ocupa de crearea de conținut în mediul online, tânărul se apucase de cântat. În anul 2015, a lansat o piesă pe ritmuri hip-hop, care făcuse furori la acea vreme, intitulată „Panorama Oradea“.

În vârstă de 30 de ani, Ionuț Lenghel este din Oradea și este pasionat de YouTube. În prezent, tânărul este un vlogger urmărit de aproximativ 258.000 de persoane și a adunat sute de mii de vizualizări la clipurile sale, de-a lungul timpului.

În cadrul fiecărui vlog, Ionuț le arată celor care îl urmăresc în mediul online, review-uri la preparatele de mâncare din toate colțurile lumii și nu numai, precum și informații despre preț, locații sau servicii.

Înainte de a avea succes datorită canalului de YouTube, tânărul de 30 de ani era popular în comunitatea din care parte, prin prisma unei piese hip-hop, care descria în manieră proprie actualitatea orădeană din 2015, așa cum o percepea el. La vremea respectivă, Ionuț Lenghel avea numele de scenă Polo și era unul dintre cei mai vocali tineri din Oradea. Piesa pe care o lansase era una dintre cele mai ascultate și a fost pentru o vreme imnul neoficial al orașului Oradea în anul 2015.

„Unii se exprimă scriind poveşti, articole pe bloguri, eu mă exprim cel mai bine în versuri. Le pun pe ritmuri de rap, pentru că e genul care mi se potriveşte cel mai bine“, spunea el, în urmă cu ceva timp.

Ce secret ascunde Ionuț Lenghel

Chiar dacă a ajuns unul dintre cei mai populari creatori de conținut, Ionuț Lenghel a trecut printr-o perioadă grea. După absolvirea liceului, tânărul părea că nu-și găsea locul nicăieri. Pe atunci, influencerul a încercat mai multe domenii, ajungând să lucreze în fast-food-uri, dar și pe șantiere.

„După ce am terminat liceul, am dat şi am intrat la trei facultăţi: Ştiinţe Economice, Inginerie şi Ştiinţe Politice. Nu prea ştiam, însă, ce vreau să fac“, povestea Ionuț Lenghel, notează Impact.

