Ce meserie grea a avut Lucia Esca. Mama știristei de la Pro TV a împlinit 83 de ani: „Toată viața ți-ai petrecut-o având grijă de bolnavi”

Andreea Esca a fost copleșită de emoții, pentru că vineri a fost ziua de naștere a mamei ei. Lucia Esca a împlinit vârsta de 83 de ani, iar întreaga familie i-a fost alături. Știrista de la Pro TV și copiii ei, Alexia și Aris, i-au pregătit o surpriză de zile mari. Prezentatoarea de televiziune a postat un mesaj emoționant în mediul online, alături de câteva imagini siropoase de la momentul întâlnirii cu mama ei.

Andreea Esca și soțul ei, împreună cu Alexia și Aris Eram, au pus la cale o surpriză emoționantă pentru Lucia Esca. Mama vedetei de la Pro TV a împlinit 83 de ani, vineri, iar știrista s-a gândit cum s-o surprindă în acea zi specială. Pe lângă mesajul siropos pe care l-a postat pe internet și fotografiile cu mama ei din tinerețe, Andreea Esca a pregătit un tort delicios și a dat fuga acasă la ea. Mai mult decât atât, jurnalista a postat o serie de imagini de la întâlnirea cu familia ei.

Andreea Esca a avut un model bun în viață: pe mama ei. Lucia Esca a lucrat o viață întreagă cu oamenii bolnavi de cancer, fiind asistentă medicală la Institutul Oncologic. Și-a făcut meseria cu multă dăruință și iubire față de bolnavii, aflați în suferință. Le-a fost alături unor oameni pe care nu-i cunoștea, dar care treceau prin momente cumplite din cauza bolii. De la ea a preluat Andreea Esca cel mai bun exemplu: să fii un om bun atât în viața de zi cu zi, cât și-n meserie.

„La mulți ani, Mama! Am ales prima fotografie cu tine de pe vremea cand erai la Școala Sanitară, pentru că mi-am amintit că prima cursă Race for the Cure, organizată de @fundatia_renasterea la București, în 2015, a căzut chiar de ziua ta. Și mi s-a părut emoționant, având în vedere că aproape toată viața ți-ai petrecut-o având grijă de bolnavi de cancer.

Să știi că acum cursa va avea loc mâine și fac tot ce pot ca să vină multă lume și cu ajutorul acestor oameni să salvăm vieți! Știu sigur că asta te va face atât de fericită! Pentru că de fiecare dată când am întâlnit un supraviețuitor de cancer, care ți-a fost pacient, mi-a vorbit despre tine, ca despre cel mai minunat OM!”, a transmis Andreea Esca, pe Instagram.