Ce nu a mărturisit până acum Cristina Păsăroiu despre relația cu Andrea Bocelli: „Tremuram în fața lui”

Cristina Antonetta Păsăroiu, invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA, a dezvăluit, printre altele, lucrurile pe care nu le-a spus niciodată despre Andrea Bocelli. Soprana de origine română cunoscută în întreaga lume, însă descoperită de publicul din țara noastră recent, odată cu lansarea piesei „Now We Are Free”, de pe genericul filmului „Gladiatorul II”, a avut un parcurs marcat de încercări personale, profesionale, dar și de miracole incredibile. Astfel, pentru a vizualiza dialogul integral dintre Cristina și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ALTCEVA cu Adrian Artene.

În cadrul interviului, soprana a povestit prima sa întâlnire cu Andrea Bocelli, atunci când cântărețul de operă, după patruzeci de minute de repetiții, a putut să-și dea seama de potențialul Cristinei Păsăroiu. Cuvintele spuse de Bocelli pe atunci au impresionat-o profund pe soprană, fiind aprecieri pe care le-a așteptat vreme de treizeci de ani.



(NU RATA: Cea mai virală voce din România, CRISTINA ANTONETTA PĂSĂROIU: ”M-am născut moartă și apoi…” Povestea miracolelor din viața artistei, EXCLUSIV, la Altceva cu Adrian Artene)

„Când l-am întâlnit, tremuram în fața lui”

Adrian Artene: Întorcându-ne la Andrea Bocelli, spunea că v-a descoperit și că sunteți extrem de frumoasă doar ascultându-vă. Probabil se referea la caracter, la puterea dumneavoastră de a umple scena.

Cristina Antonetta Păsăroiu: A fost cel mai mare compliment pe care l-am primit vreodată în viața mea, într-adevăr. Atunci am plâns ca un copil. Când l-am întâlnit, tremuram în fața lui pentru că a fost motivul pentru care m-am îndrăgostit de operă.

Adrian Artene: E smerit?

Cristina Antonetta Păsăroiu: Foarte! E una dintre cele mai modeste persoane pe care am cunoscut-o vreodată. Și după patruzeci de minute de repetat, eram transpirată complet, nici nu mai știam ce am cântat, cum am cântat și el m-a luat de mână și mi-a zis: Tu știi că eu nu am nevoie să te văd ca să știu ce ai în suflet? E suficient să-ți ascult vocea. Și acolo a fost un moment care mi-a schimbat viața complet pentru că asta urmărisem, de fapt, vreme de treizeci de ani. Să întâlnesc o persoană care să-mi spună și să mă facă să simt lucrurile acelea.

(VEZI ȘI: Andrei Novac, despre puterea vindecătoare a culturii, la „Altceva cu Adrian Artene”)

ABONEAZĂ-TE la canalul de Youtube „Altceva cu Adrian Artene”, pornește notificările, pentru că în fiecare sâmbătă de la ora 19:00, ai ocazia să descoperi în PREMIERĂ, ALTCEVA, un podcast care-ți antrenează mintea și-ți hrănește sufletului.

Conținutul „Altceva cu Adrian Artene” poate fi urmărit și pe conturile de Facebook, Instagram, TikTok, dar și pe grupul de WhatsApp.