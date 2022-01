Ce nu știai despre chef Iosif Ștefănescu, co-prezentatorul show-ului ”Chefi fără limite” de la Antena 1. Acesta va prezenta emisiunea culinară alături de Irina Fodor și Marius Tudosiei.

Chef Iosif Ștefănescu este co-prezentatorul show-ului ”Chefi fără limite” de la Antena 1, care va rula pe micile ecrane din primăvara acestui an. Cunoscutul bucătar se va asigura că cei trei chefi, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, respectă indicațiile fiecărei emisiuni. De asemenea, Marius Tudosiei va prezenta telespectatorilor tărâmul gastronomic al Greciei.

Ce nu știai despre chef Iosif Ștefănescu, co-prezentatorul show-ului ”Chefi fără limite” de la Antena 1

Bărbatul s-a îndrăgostit de lumea gastronomică de foarte mulți ani. În anul 1994, chef Iosif Ștefănescu și-a început cariera în bucătărie, iar, odată cu timpul, a devenit expert. Acesta a lucrat pe vase de croazieră, în restaurante foarte bine clasate, dar și la hoteluri extrem de cunoscute din România și de peste hotare. Acesta este cunoscut și de pe micile ecrane, apărând la ”Chefi la Cuțite” în calitate de jurat și invitat.

„Am cea mai frumoasă misiune care putea fi inventată pe pământul ăsta. Ne plimbăm, mâncăm, mai bem un pahar cu vin și ne dăm cu părerea cu și despre mâncare. Luăm toate insulele la rând, fiecare locație în parte, mergem pe la fermieri, pe la gospodine, pe la restaurante, pe la taverne ascunse de ochii lumii, pe la restaurante locale unde calcă doar localnicii și încercăm să identificăm ingrediente noi și rețete noi și, nu în ultimul rând, să ne îmbogățim cunoștințele! Pentru că noi, în toată viața noastră de bucătari, tot timpul învățăm ceva. Nu există niciodată să spui că este suficient. În această minunată experiență pe care am trăit-o am întâlnit atât de multe ingrediente, atât de multe rețete atipice încât m-am lăsat convins să repet experiența asta cât de curând. Cred că e cea mai frumoasă meserie din lume.

Uite-mă pe mine ajuns aici, între cei trei crai de la răsărit, cei trei chefi care sunt foarte buni prieteni și se cunosc foarte bine între ei. Ei au și o foarte mare competiție între ei și le place să câștige, tocmai de aceea iată-mă ajuns aici și pus în postura de arbitru. E un lucru câteodată dificil, câteodată haios, ei încearcă uneori să acapareze discuția și să glumească pe seama mea. În general ne distrăm! Lângă mine există mereu un personaj, un gospodar, un om care chiar știe toate detaliile despre probele respective. Și împreună cu el iau deciziile!”, a mărturisit el pentru Antena 1.

Cine va prezenta, de fapt, ”Chefi fără Limite” la Antena 1

Ediția de cooking show ”Chefi fără Limite” de la Antena 1 va rula pe micile ecrane începând cu primăvara anului 2022. Ediția a fost filmată în Grecia și expune universul gastronomic al insulelor din jur, printre care Corfu, Creta, Chios și Naxos.

Gina Pistol nu va prezenta această ediție, deoarece, în perioada în care au avut loc filmările, aceasta se afla acasă, alături de fiica ei. Irina Fodor va apărea pe micile ecrane, alături de alți doi co-prezentatori, și anume Chef Iosif Ștefănescu și Marius Tudosiei.

”Mă bucur că am participat la producția unui show de o asemenea anvergură. Am avut deosebita onoare de a lucra alături de cei trei chefi, arbitrând competiția acerbă dintre ei, alături de jurați din Grecia. Am savurat modul șiret de competiție a lui Sorin, efervescența și strategiile lui Cătălin, dar și ambiția și bagajul vast de cunoștințe ale lui Florin. Ei sunt cei care au transformat destinația de vacanță denumită Grecia într-o arenă de luptă – începută că o joacă și continuată că un război. Strategiile din timpul competiției l-au ajutat pe unul din ei să câștige primul titlu Chefi fără limite. Nu pot să vă spun decât că nume lui se termină cu ”in”!”, a declarat chef Iosif Ștefănescu, co-prezentatorul show-ului.

