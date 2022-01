Camuflat din cap până-n picioare... Chef Florin Dumitrescu a ”atacat” produsele bio

Chef Florin Dumitrescu nu mai are nevoie de prezentare. A fost ”dezbrăcat” de toate secretele în cunoscutele show-uri TV, MasterChef și Chefi la cuțite, acolo unde avea să cunoască celebritatea. Alături de colegii lui jurați, Florin Scărlătescu și Sorin Bontea, Florin face spectacol în emisiunea pe care telespectatorii o ”duc” cu sufletul la gură. Când iese, însă, din platou, își amintește, imediat, de viața de familist. Soție, copii… Casa are nevoie de ”mâna” de bărbat, unde mai pui că omul e și bucătar! Așa că problema gastronomiei e ca și rezolvată. CANCAN.RO l-a filmat pe Florin Dumitrescu în acțiune, iar imaginile pe care vi le prezentăm, în exclusivitate, sunt savuroase!

Florin Dumitrescu vrea un regim alimentar sănătos! Iar imaginile surprinse de paparazzii CANCAN.RO sunt un solid argument. Juratul de la ”Chefi la cuțite” se află în plină acțiune la un cunoscut magazin bio, unde încarcă, fără reținere, căruțul mărișor. Camuflat tot, mască de protecție de calitate, ochelari, gluga de la hanorac pe cap, Florin Dumitrescu și-a făcut apariția în parcarea magazinului. A coborât din mașină, și-a tras lângă el un căruț și a intrat.

CITEȘTE ȘI: CE RELAȚIE ESTE, DE FAPT, ÎNTRE CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU ȘI CEI DOI COLEGI, BONTEA ȘI DUMITRESCU. CE PROBLEME ÎNTÂMPINĂ CHEFII ÎN GRECIA

A luat la rând raioanele, fructe, legume, lactate… De la fiecare s-a ales cu ceva în coș, nu înainte de a conspecta eticheta. A stat ceva timp în magazin, pentru că minuțios a inspectat înainte de a se decide. După ce a umplut căruțul, Chef Dumitrescu a trecut pe la casă, a plătit, apoi și-a făcut loc către mașină. Odată ajuns, a deschis larg portbagajul și a început să facă transferul. A încheiat, a urcat la volan și direct spre casă s-a dus.

Chef Florin Dumitrescu, începuturile în bucătărie

Chef Florin Dumitrescu a ”atins” tainele gastronomiei pe când era adolescent. Iar la scurt timp avea să câștige o grămadă de bani din asta. La 14 ani a intrat, pentru prima dată, într-un restaurant, iar după prima zi de muncă a ajuns acasă plângând. Și nu și-a mai dorit să ajungă bucătar, așa cum visa.

Dar nu avea să se lase doborât, a luptat, a “furat” meserie de la profesioniști. “La 17 ani, ca bucătar, câștigam de trei ori mai mult ca mama. Am scăpat o tavă cu mâncare pe jos în timpul service-ului şi am dat foc la o bucătărie. Norocul meu a fost că cineva a fost pe fază şi paguba n-a fost mare. În rest, nu prea, am mai întârziat mese, au fost scandaluri”, a mărturisit Chef Florin Dumitrescu, potrivit spynews.ro.

NU RATA: CHEF FLORIN DUMITRESCU, TĂTIC PENTRU A TREIA OARĂ?! CE A RĂSPUNS SOȚIA ACESTUIA CÂND A FOST ÎNTREBATĂ DACĂ ESTE ÎNSĂRCINATĂ

Nu era la primele isprăvi în bucătărie. Tot el avea să dezvăluie. “Era o cameră de 3 pe 4 plină cu cartofi noi în saci. Treaba mea era să spăl fiecare cartof în parte cu buretele sub jet de apă. Ţin minte că m-am apucat la 11.00 ziua, iar la 10.00 noaptea terminasem abia doi saci. Când am ieşit de acolo eram disperat, am plecat plângând, aşa am ajuns acasă. A fost traumatizant, nu mai voiam să mă întorc”, a povestit chef Florin Dumitrescu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.