Ce nume are în buletin Cătălin Scărlătescu de la America Express. La botez a primit un prenume de care nu știe multă lume

Cătălin Scărlătescu are 50 de ani și se numără printre marii chefi bucătari ai României. De-a lungul timpului, a fost jurat în cadrul mai multor show-uri culinare precum Master Chef, Chefi la Cuțite și Chefi fără limite. Concurentul de la America Express are și propria afacere, un restaurant de lux în București. Despre cariera sa se cunosc multe detalii, însă puțini sunt cei care știu ce nume are în buletin vedeta de la Antena 1.

Cătălin Scărlătescu a intrat în atenția publicului prin intermediul televiziunii. La Antena 1 jurizează de mulți ani, alături de Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, un concurs culinar. Deși în prezent se bucură de succes, viața chefului nu a fost întotdeauna roz. A fost nevoie de multă muncă pentru a-și construi cariera de care, în prezent, este foarte mândru.

„Bunica mi-a arătat în copilărie ce înseamnă mâncarea cu gust și toate preparatele ei mi-au rămas în suflet.

Țin minte că gătea la începutul săptămânii mâncare de cartofi și fasole scăzută, care sâmbăta se transforma în fasole bătută. La desert aveam faimoasa prăjitură cu bulion, preferata mea. Nu avea mult timp sau multe ingrediente la dispoziție, dar reușea să ne pună pe masă rețetele ei de suflet, rețete pe care le-am dus mai departe cu mine, până în ziua de azi.”, mărturisea Cătălin Scărlătescu.

Ce nume are Cătălin Scărlătescu de la America Express în buletin

Un detaliu, pe care mulți nu îl cunosc, despre viața lui Cătălin Scărlătescu este faptul că pe celebrul chef îl mai cheamă și Ion. Folosindu-se de cele două prenume, vedeta de la Antena 1 a dat numele restaurantului pe care-l deține.

CITEȘTE ȘI: PROBLEME ÎN PARADIS?! CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU S-A SCHIMBAT DUPĂ „AMERICA EXPRESS”: „UNUL DINTRE NOI CEDEAZĂ, PLEACĂ”

Numele restaurantului este Xchef by Cătălin Scărlătescu, iar inițialele lui, Ion Cătălin Scarlatescu, rezultă ICS.

Ce avere are, de fapt, Cătălin Scărlătescu de la America Express

Deși Cătălin Scărlătescu refuză să vorbească despre banii pe care îi încasează, există câteva detalii care l-au dat de gol pe partenerul Doinei Teodoru, de la America Express. De-a lungul a celor nouă ani în care a devenit parte importantă a emisiunii „Chefi la cuțite”, bucătarul a primit un salariu pe măsură.

În 2020, Cătălin ar fi încasat în jur de 1.500 de euro pe lună, adică 7,382 de lei, pentru emisiunea „Chefi la cuțite”. Ulterior, în 2021, producătorii au decis să îi mărească salariul și să îi ofere 2.500 de euro pe lună, adică 12,300 de lei.

Dar, cei mai mulți bani reușește să îi facă din evenimentele private la care participă. Scărlătescu este invitat să gătească pentru persoane importante, motiv pentru care ajunge să încaseze mii de euro. Numai în 2013 se vehicula că a primit 5.000 de euro pentru un eveniment din Cluj. În prezent, această sumă ar putea fi chiar și de patru ori mai mare, dacă e să ținem cont de notorietatea bucătarului.