Ce nume are, de fapt, țărăncuța de pe bancnota de 10 lei. Milioane de români o văd zilnic, dar puțini sunt cei care știu cum se numea

Bancnota de 10 lei o vedem adesea, când primim salariul, când mergem la piață sau ne plătim facturile. Cu siguranță, nu mulți s-au gândit cine este țărăncuța de pe hârtia pe care milioane de români o văd zilnic.

Bancnota de 10 lei trece zilnic prin mâinile a milioane de români. Mulți au văzut locuința țărănească ce apare pe hârtia, veche de 500 de ani, însă puțini au habar povestea ei și a femeii misterioase care l-a inspirat pe Nicolae Grigorescu. Dacă vorbim despre casa inscripționată, atunci neapărat trebuie să se știe că are o istorie incredibilă. Se află la Muzeul Astra, din Sibiu, și are circa 500 de ani vechime. Are aproape două secole, un foișor și o pivniță impresionantă din piatră de râu. Pe vremuri, locuința a fost a unei familii de boieri din Vlădești, județul Vâlcea.

„Am un dubiu privind anul de construcţie al casei. Din ce am citit, din ce există şi la arhiva din Vâlcea, are în jur de 500 de ani. O cunosc de când m-am născut, în 1948, cunosc detalii de când s-au făcut anumite modificări. Ştiu că una este pe la 1833, parcă, apoi o alta, cea mai mare, în 1920 şi ceva, când s-a făcut pridvorul şi scările care duc la pridvor şi s-a renunţat la scările laterale”, povestea Ion Hrenciuc, unul dintre moștenitori, pentru Adevărul.

A fost vândută Muzeului Astra în 2006. Casa originală a fost demolată, însă cu timpul inginerii au reconstruit-o, apoi Muzeul a restaurat-o. Locuința țărănească fost inaugurată la Sibiu, în 2008, de Ziua Patrimoniului. Este deschisă publicului și oricine o poate vizita atunci când are ocazia.

Cine este țărăncuța de pe bancnota de 10 lei

Dacă misterul casei țărănești a fost elucidat, acum este timpul să aflăm cine este femeia care l-a inspirat pe pictorul Nicolae Grigorescu, cel care se și află pe bancnota de 10 lei. Era o țărăncuță, al cărei chip emana doar căldură, și se numea Rodica. Femeia misterioasă a servit drept model pentru 3 dintre tablourile celebre ale lui Nicolae Grigorescu: Rodica, Rodica la pârâu și Primăvara. În toate acestea, pictorul a înfățișat-o drept o femeie de la țară, simplă, cu părul lung, îmbrăcată în straie tradiționale. Se pare că a impresionat-o enorm, căci a pictat-o frumos de fiecare dată. Rodica este țărăncuța care apare pe bancnota de 10 lei, alături de casa tradițională de la Muzeul Astra din Sibiu.

Cine stabilește personalitățile de pe bancnote

Banca Naţională a României, prin Direcţia Emisiune, Tezaur şi Casierie, este instituția care stabilește ce personalități istorice ar trebui să fie imprimate pe bancnotele românilor.

„Pe de o parte, românii se simt mândri că au aceste personalități şi sunt recunoscute, pe de altă parte şi străinii, când se uită pe o bancnotă, sunt curioși să afle cine e pe ea. După ce s-a ajuns la această concluzie, s-au ales diverse domenii: muzică, pictură, filosofie, literatură, etc. Cei de la Direcția Emisiune, Tezaur și Casierie au luat-o pe rând: la muzică îl avem pe George Enescu, incontestabil cel mai mare compozitor al nostru. În pictură, Nicolae Grigorescu e unul dintre cei mai mari, recunoscut la nivel internațional.

Pe bancnota de 10 lei cu Nicolae Grigorescu apare şi ‘Rodica’, un tablou care aparține Băncii Naționale şi se află în sala de consiliu. Aici, spre exemplu, putem fi acuzați de subiectivism, dar e ceva firesc. Nu poți să faci atlasul personalităților din România pe bancnote. De aceea, Banca Naţională are şi emisiuni numismatice, pentru colecționari, care au menirea de a populariza personalitățile marcante ale istoriei, civilizației şi culturii româneşti. Când se împlinește un număr rotund de ani de la nașterea sau moartea unei mari personalități, noi avem emisiune numismatică. Banca Naţională are şi menirea de a promova istoria, cultura şi civilizaţia României”, explica Mugur Şteţ, fostul purtător de cuvânt al BNR, acum multă vreme, pentru sursa citată mai sus.