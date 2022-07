Ce operații estetice are, de fapt, Monica Anghel. Cântăreața a spus adevărul

Monica Anghel (51 de ani) a vorbit recent într-un interviu despre felul în care arată, dar și despre cât de importantă este imaginea unui artist. Cântăreața a mărturisit și ce ajustări și-a făcut la nivelul corpului.

Multă lume știe faptul că Monica Anghel a reușit să slăbească 30 de kilograme doar într-un an și 3 luni, însă nu mulți cunosc faptul că artista a apelat și la o procedură ce o face să arate mult mai tânără.

Cântăreața s-a luptat o perioadă lungă din viața sa cu kilogramele în plus, însă acum duce un stil de viață sănătos și face orice pentru a arăta bine, la cei 51 de ani ai săi.

Câte operații estetice are, de fapt, Monica Anghel

Într-unul dintre cele mai recente interviuri date de către Monica, aceasta a precizat că și-a injectat botox în frunte, i-ar în buze și-a introdus acid hialuronic, pentru a le hidrata mai bine.

”Mi-am făcut un pic de botox, pentru că stăteam încruntată și mi-am hidratat buzele cu foarte puțin acid hialuronic. Încă nu mi-am dorit o operație estetică pe care să nu am curaj să o fac, dar încă nu e timpul trecut”, a declarat Monica Anghel.

Monica Anghel: ”Am fost mereu asumată”

Mai mult, actrița mărturisește că mereu s-a simțit bine în pielea ei, și că ea este o persoană asumată. Nu o interesează părerea celor din jur și își trăiește viața liniștită.

”Da, știu, am fost grasă până acum patru, cinci ani, până când m-am operat pe coloană și mi-a spus medicul Marius Catană că trebuie să slăbesc. Abia atunci am spus OK și am făcut această schimbare. Am fost mereu asumată, eu, una, nu mă vedeam grasă.

M-am simțit bine în pielea mea întotdeauna. După ce am slăbit, au spus mulți fie că mi-am tăiat stomacul, ba că mi-am pus inel gastric, ba că sunt bolnavă sau prea slabă. Dar ce spun oamenii despre mine este problema lor, nu este problema mea”, a mai povestit Monica Anghel, pentru VIVA.

