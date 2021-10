Ce părere are Oana Roman despre Cătălin Botezatu: „Este o poveste foarte interesantă”

Oana Roman şi Cătălin Botezatu au o relaţie de prietenie de mai mulţi ani. Pe pagina sa de Instagram, vedeta a povestit cum l-a cunoscut pe celebrul designer, dar şi cum se înţelege cu acesta în prezent.

Oana Roman încearcă să discute cu prietenii săi virtuali ori de câte ori are puţin timp la dispoziţie. Recent a organizat pe pagina de Instagram o sesiune de întrebări şi răspunsuri, iar admiratorii au putut afla poveşti despre vedetele din România pe care Oana Roman le-a cunoscut.

Mulţi au dorit să afle mai multe lucruri despre Cătălin Botezatu. Astfel, fiica fostului premier a dezvăluit faptuk că l-a cunoscut pe celebrul designer la o prezentare de modă, pe vremea când avea doar 14 ani. Partenera lui Marius Elisei a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

”Este unic și irepetabil”

”Pot să povestesc multe pentru că ne știm de 30 și ceva de ani, dar am să vă spun când l-am văzut prima oară pe Cătălin. Este o poveste foarte interesantă. Aveam 14 ani, eram la Festivalul de la Mamaia, în sală, într-o zi de repetiții și Cătălin, pe vremea aceea, era manechin la doamna Dumitrescu și avea o prezentare. Și stăteam eu cuminte în sală și a început prezentarea și a coborât Cătălin îmbrăcat într-un costum foarte frumos. La 14 ani ai mei, mi s-a părut cel mai frumos bărbat din lume. M-a impresionat profund, pentru o adolescentă de 14 ani, vă dați seama, un bărbat atât de frumos și elegant și care mergea și se prezenta atât de frumos”, a detaliat Oana Roman.

”Între timp, am devenit prieteni și mă mândresc că este prietenul meu. Aș putea povesti un an despre el. Este unic și irepetabil și cred că dacă există un etalon de vedetă în România… e Cătălin Botezatu”, a completat vedeta.

Ce spune Cătălin Botezatu despre orientarea sa sexuală

Cunoscutul designer a fost prezent în urmă cu câteva luni la podcastul “Detectorul de minciuni”, unde a fost întrebat direct de către moderatul Mihai Hinda dacă a mințit sau nu în legătură cu orientarea lui sexuală. Subiectul a fost dezbătut, recent, inclusiv de Cătălin Măruță în podcastul său, în urma căruia Cătălin Botezatu a fost extrem de deranjat.

“Am spus tot timpul și o spun. O anumită persoană, tot la un anumit podcast, a încercat să mă înțepe și m-a înțepat greșit. Pentru că dacă se înțeapă cineva cu mine greșit, e grav. Și a interpretat când am spus așa: ‘Sunt onorat să fiu iubit și adorat în egală măsură de femei și bărbați’. Asta nu înseamnă că am spus că am făcut nu știu ce lucruri și cu femei și cu bărbați.

Există o barieră pe care încă nu am depășit-o. Dacă această barieră la un moment dat va fi depășită, o voi face pentru că nu mi se pare nimic aiurea. Da, am recunoscut că am făcut tot felul de prostii, dar nu. Și atunci nu prea permit nimănui să vorbească de mine. Ele întepând și neștiind cât e ceasul. Eu cred că ar trebui să stea mai bine în banca lor”, a declarat Cătălin Botezatu în podcastul “Detectorul de minciuni”, potrivit kanald.ro.

