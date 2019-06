Ce pensie are fostul președinte Traian Băsescu

Traian Băsescu a făcut publică suma pe care o primește lună de lună de când a ieșit la pensie. Mulți dintre români au fost uimiți de câți lei se bucură, de fapt, politicianul care a fost de două ori președintele României, dar și primar general al Bucureștiului, și comandant de navă.

Ce pensie are fostul președinte al României Traian Băsescu

În vârstă de 67 de ani, Traian Băsescu a dezvăluit pensia pe care o are după ce a comentat sistemul pensiilor speciale din România care a făcut ca torţionarul Ioan Ficior, condamnat la închisoare pentru infracţiuni contra umanităţii, să aibă pensie de 5.500 de lei. Potrivit declarațiilor făcute în urmă cu câteva luni de fostul șef de stat, el a ieșit cu o pensie de 2.980 de lei. Mai mult, el a criticat Guvernul PSD pe care l-a acuzat că a avut două obiective esențiale: salariile și pensiile.

“Guvernul ăsta a avut două linii – salarii şi pensii. Să ştiţi că la amândouă a dat ţeapă. Mărirea de 25% s-a făcut mutând controbuţiile, iar în ceea ce priveşte pensiile…Sunt pensionar, trebuia să primesc la 1 ianuarie o indexare de 5% plus 50% din creşterea salariului mediu brut pe economie. N-am primit că a rămas că ne măreşte Olguţa pensiile în 2019.

Am ieşit cu pensie de 2.980 de lei, comandant de navă, fost ministru, fost primar general, fost preşedinte. Cu asta am ieşit, vă aduc fluturaşul. Iar Ficior, cel care a murit, avea 5.500 de lei, pentru că e la pensii speciale. Deci, un fost preşedinte are o pensie mai mică decât… Dacă ai fost 10 ani preşedinte, vreo 10 prin guverne, 12 ani comandant de navă, ai 2.980, dacă ai fost torţionar, ieşi cu 5.500 de lei”, a declarat Traian Băsescu în cadrul unui interviu oferit pe 11 octombrie 2018 la postul de televiziune B1 TV.

Declarațiile acide ale fostului președinte al României au fost făcute la o zi după ce Guvernul României a aprobat proiectul noii Legi a pensiilor la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Astfel, după 10 octombrie 2018, legea a mers în Parlament, iar actuala majoritate a dorit să o adopte până la sfârşitul anului trecut. Proiectul de lege prevedea creșteri etapizate ale punctului de pensie până în anul 2021, pentru ca, din anul 2022, să fie aplicată noua formulă de calcul bazată pe Valoarea Punctului de Referință.

Traian Băsescu a mai spus atunci că noua Lege a pensiilor nu rezolvă problema sistemului, dacă nu va rezolva şi chestiunea pensiilor speciale pe care le cataloghează drept “furt din bani publici”.