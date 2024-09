Ce pensie are Ilie Năstase, după recalculare. Câți bani primește de la statul român: ”Înseamnă că atât merit!”

În urma marii recalculări a pensiilor, Ilie Năstase (78 de ani) a rămas cu același venit lunar. Fostul tenismen se arată revoltat și complet dezgustat de faptul că pensia nu i-a fost mărită nici măcar cu un leu. Ce pensie are, de fapt, afaceristul. Un om de rând nu poate trăi cu un astfel de venit lunar.

Ilie Năstase este unul dintre cei mai mari tenismeni din istoria sportului românesc, dar și un prosper om de afaceri. La fel ca majoritatea seniorilor din România, priul număr 1 mondial din istoria ATP și-a depus dosarul de recalcularea a pensiei. Cu speranța că va primi un venit mai mare, după marea recalculare, Ilie Năstase așteaptă și acum decizia oficialilor legată de o posibilă schimbare a venitului lunar. NU RATA: Ilie Năstase, prima reacție după ce Ion Țiriac l-a dat de gol că ar fi divorțat. Mai formează sau nu un cuplu cu Ioana: „Pe asta nu o înțeleg”

Ilie Năstase este supărat pe statul român. În urmă cu mai bine de 10 ani, Fostul mare tenismen a fost legitimat la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, avansând în grad, pentru merite sportive, iar în 2008, el a avansat în gradul de general-maior. Chiar și în aceste condiții, acest titlul nu îi aduce niciun avantaj financiar.

Pensia pe care o are în acest moment – ca general al Armatei Române – este de 1.435 de lei/ lună. În urma recalculării pensiilor din acest an, venitul fostului tenismen a rămas la fel. Resemnat cu decizia pe care statul român a luat-o în cazul său, Ilie Năstase face haz de necaz și mărturisește că este ”un general” care nu merită o pensie mai mare.

”1.435 de lei este pensia mea de ani buni. Nu am primit nimic în plus, nici măcar un leu. Nu am primit nici măcar vreo hârtie oficială legată de vreo posibilă schimbare a pensiei. Am ieșit cu gradul de locotenent-colonel la pensie și am lunar în cont suma de 1.435 de lei. Nici mai mult, nici mai puțin! Am optat să primesc pensia pe card, așa că nu am nicio treabă cu poștașul pe partea asta.

E adevărat că am gradul de general, pe care l-am primit, repet a mia oară, la modul de distincție extraordinară. La superlativ, iar gradul nu a fost și nu este nici azi urmat de plata vreunor drepturi financiare. Ce mai încolo și încoace, sunt un general cu o pensie de 1.435. Înseamnă că atât merit”, a declarat Ilie Năstase pentru sportpesurse.ro