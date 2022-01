Ce pensie are sora lui Petrică Mîțu Stoian

Maria Tărchilă, sora regretatului cântăreț de muzică populară Petrică Mâțu Stoian, este pensionară. Suma de bani încasată, lunar, de la Casa de Pensii din Arad a fost dezvăluită de soțul acesteia, în declarația de avere depusă.

Moștenitoare de drept a regretatului Petrică Mîțu Stoian, Maria Tărchilă, are o pensie destul de mică. Astfel, conform declarației de avere depuse de Petru Tărchilă din postura de candidat la Consiliul Local al comunei Livada din Arad, averea surorii lui Petrică Mîțu Stoian nu este una însemnată. Pe lângă casa de 300 mp în localitatea Sâleani și un autoturism marca Opel fabricat în anul 2014, Maria Tărchilă are o pensie de 15.000 de lei pe an, adică aproximativ 1.250 de lei lunar.

Ce avere a lăsat Petrică Mâțu Stoian

Problema cu averea artistului ar fi că, desi are surori și nepoți, averea colosală are toate sansele sa rămână a impresarului Doru Gusman.

”Petrică Mâțu Stoian avea o avere colosală! Investea mult în imobiliare și în mașini. Eu știu că avea cinci proprietăți, vila din Craiova în care stătea cu impresarul și soția lui, casa părintească din Isverna și două apartamente pe litoral, în Eforie Nord, unde stătea vara. Anul acesta și-a mai cumpărat un apartament foarte scump în cartierul Primăverii din Capitală.

Înainte de Crăciun își luase un Mercedes la mâna a doua, dar în stare foarte bună, a dat peste 50 mii euro. El schimbă mașinile cam la 3 ani și, conducea numai bolizi scumpi dar punea preț pe siguranță și calitate. Din toată această avere nu știu cu ce se va alege familia lui pentru că totul era cumpărat pe firma impresarului, el nu avea mai nimic pe numele lui.

Nu știu de ce le lua pe firma lui Gușman, e posibil să fi încercat să fenteze într-un fel plata taxelor sau să nu aibă probleme cu inspectorii ANAF că, va dați seama, artiștii nu declara tot ce încasează pe la spectacole. Și că să nu fie luat la ochi că are o avere pe care n-o poate justifică, e posibil să fi avut înțelegerea asta cu impresarul. Sau, cine știe, altele or fi motivele. Cert e că surorile nu se vor alege cu mare lucru din averea maestrului”, precizează o sursă pentru Star Popular.

Sursa foto: Arhiva CANCAN