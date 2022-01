Ce pensie are Theodor Stolojan. Câți bani încasează de la stat fostul prim-ministru al României

Theodor Stolojan, fostul prim-ministru al României, a dezvăluit ce pensie încasează de la stat, după aproape o viață în care s-a dedicat politicii.

Mai exact, Theodor Stolojan are o pensie de 5.000 de lei și, potrivit legii, va plăti contribuția la sănătate de 10%, lucru care nu i se pare deloc anormal.

“Eu sunt pensionar, am o pensie de 5.000 de lei, am fost prim-ministru, pe bază de contribuţie. S-a introdus din 1 ianuarie 2022, că ce depăşeşte 4.000 de lei, voi plăti contribuţiile de sănătate. Sunt perfect de acord, mi se părea o aberaţie să nu plătesc contribuţiile de asigurări de sănătate”, a declarat Theodor Stolojan, la Profit TV.

Nu este de acord cu pensiile speciale

Totodată, Theodor Stolojan a precizat că nu este de acord cu pensiile speciale, pe care le consideră o “porcărie” făcută de politicienii români.

“Pentru ce trebuie să ia primarul pensie specială, de ce judecătorul? Pentru că el oricum are un salariu mare. Putem da şi noi parlamentarilor, judecătorilor, dar contează măsura, în toate. Noi am ajuns în situaţia aberantă în care cumulează în ultimul an, bagă bonusuri, şi ajung cu pensia mai mare decât salariul”, a mai spus fostul prim-ministru al României.

Theodor Stolojan are, în total, trei pensii

Theodor Stolojan a fost ministru de Finanțe, premier al României, senior economist la Banca Mondială, președinte de partid, consilier prezidențial și europarlamentar. În total, el încasează trei pensii.

“În România, am o singură pensie, pe bază de contributivitate, care acum este de 4.900 de lei. În decursul vieții, am avut întotdeauna salariul mai mare decât cel mediu pe economie, uneori mult mai mare. Pensia pe care o am eu acum este mai puțin de o treime din pensia medie a judecătorilor și procurorilor, care e în jur de 18.000-19.000 de lei”, spunea anul trecut, în mai, Theodor Stolojan.

A doua pensie este de la Banca Mondială, despre care Stolojan spune că este un fond propriu de investiții, format din contribuțiile pe care le-a avut în cei șase ani cât a lucrat acolo. A treia pensie vine de la Parlamentul European, aceasta fiind procentuală.