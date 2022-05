Ce pensie încasează Mioara Velicu. Artista de muzică populară are peste 60 de ani petrecuți pe scenă

Mioara Velicu (77 de ani) cântă încă de mică și a reușit să se facă respectată și cunoscută în industria muzicală prin talentul său. În cadrul unui podcast, cântăreața de muzică populară a dezvăluit ce pensie încasează, după 60 de ani petrecuți pe scena artistică.

În vârstă de 77 de ani, interpreta de muzică populară Mioara Velicu și-a câștigat un public numeros încă de la vârsta de 20 de ani, chiar dacă a cochetat cu scena din adolescență. Cântăreața, care a fost căsătorită cu fostul campion olimpic și mondial de lupte greco-romane Nicolae Martinescu, a făcut dezvăluiri despre viața personală. De data aceasta, artista a dezvăluit ce pensie încasează, după 60 de ani petrecuți pe scena muzicii.

Ce pensie încasează Mioara Velicu?

În cadrul podcastului găzduit de Damian Drăghici, cântăreața de muzică populară a dezvăluit ce pensie încasează lunar, după zeci de ani de activitate pe scena românească.

”Acum am pensie 4.000 de lei. Și-mi ajung. În pandemie nu mi-a fost greu, am luat din bancă să-mi întrețin casa și să plătesc datoriile la stat. Întotdeauna mi-a fost frică de Poliție, de stat, ca să plătesc datoriile la stat, n-am vrut niciodată să am probleme”, a mărturisit Mioara Velicu.

Înainte să dezvăluie suma pe care o ia de la stat, Mioara Velicu a mărturisit că a avut noroc să cunoască soliști de marcă, artiști de la care a învățat să facă muzică de calitate.

”Mă bucur că Dumnezeu mi-a dat acest har minunat. Am avut norocul să fiu lângă soliști de marcă, am învățat de la ei, țin steagul sus cu muzică de calitate. N-am studii, eu sunt de pe prispa casei. Eu nu știu tonalitățile nici acum. Eu cânt de pe la 3-4 ani. Mama mă punea să cânt când venea moașa pe la noi, deși eu voiam să merg la joacă. Până când a început să-mi placă să cânt, după clasa a V-a.

Eu cânt live și acum. La petrecerile private sau la spectacol doar live cânt. Nu pot să pun CD, apoi să dau din gură, nu pot să transmit ceea ce simt astfel”, a spus artista.

Sursă foto: capturi video Youtube