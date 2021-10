Ce pensie primeşte Marinela Chelaru. Celebra actriţă are o carieră de peste 30 de ani

Marinela Chelaru a reuşit să aducă zâmbetul pe buzele multor generaţii. Actriţa a făcut parte mulţi ani de grupul „Vouă”, însă din cauza problemelor de sănătate s-a retras din activitate. Vedeta le-a mărturisit fanilor săi ce face în prezent, dar şi cum reuşeşte să se întreţină.

După mai bine de 30 de ani de carieră, Marinela Chelaru s-a retras din lumina reflectoarelor. Recent, celebra actriță a vorbit despre pensia pe care o încasează de la statul român. Deși mulţi ar putea crede faptul că după o viaţă de muncă, suma pe care aceasta o primeşte este una decentă, însă adevărul este cu totul altul.

Marinela Chelaru susține că dacă nu ar fi fost soțul ei, ar fi murit de foame.

„Am o pensie amărâtă, de 1.400 de lei, am și facultate și o viață de muncă. Iar din această sumă cam 600 de lei mă costă medicamentele. Dacă n-ar fi fost soțul meu ar fi fost jale. Cu ce să trăiești? Aș fi murit de foame!”, a mai adăugat artista, într-un interviu pentru impact.ro.

În prezent, din cauza problemelor de sănătate, nu are voie să se vaccineze și se teme să iasă din casă.

„Mi-e frică să ies din casă, nu sunt vaccinată, pentru că am probleme cu inima. Dacă cineva îmi garantează că voi fi bine, după vaccin, acum îl fac. Dar, eu am operație pe motoraș, la inimă. Nici acum, la trei ani de la intervenția chirurgicală, nu mai sunt cum eram la început. Credeam că voi reveni, dar cu inima nu e de glumit. Nu mai am putere, mă feresc să-mi forțez inima, mi-a limitat niște lucruri, am tot sperat.

Ea, sărăcuța, e în parametri, dar se lasă mai greu. N-am voie să fac sport, doar plimbări. Am fost un om activ, cu ‘Vouă’ și cu teatrul, am umblat în toată țara, așa că acum mi-e greu. Nu pot urca treptele, la bloc. Dar și de lift mi-e teamă, căci am rămas de câteva ori blocată între etaje și a trebuit să ies singură”, a declarat aceasta.

Cu ce îşi ocupă celebra actriţă timpul

Pentru că are destul de mult timp liber, Marinela Chelaru a descoperit pasiunea pentru gătit, ba chiar îşi petrece ore bună în bucătărie încercând tot felul de preparate.

„M-am specializat în gătit, m-au chemat și la ‘Chefi la cuțite’, unde am primit cuțitul de platină. De la mama am învățat să gătesc. Ce noroc are soțul meu cu mine, cu bunătăți îi fac! Am acasă milioane de rețete. Acum, m-am dat pe delicatese, am făcut dulceață de ceapă, ceapă murată, dulceață de ardei iute. Iar acum pregătesc lichior de smochine. Fac și sosuri pentru spaghete, sunt șefa lor. Am zile în care de la ora 6.00 până pe la ora 20.00 stau în bucătărie.

Aș deschide o firmă, ca să pot comercializa murături și sosuri, ca să mai strâng un ban sau să vând tablouri. Am avut cândva și o expoziție, atunci a venit Corneliu Vadim Tudor. Mi-a fost așa de jeană, mă gândeam: Stai, să vezi, ce mă ia acum la rost!”, a mai spus actriţa pentru sursa citată.

Sursă foto: Arhivă Cancan