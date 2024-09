Ce pensie uriașă are Ion Tiriac, după recalculare. A spus-o în direct, la TV: „Mi-e rușine!”

Casa Națională de Pensii a emis pe 16 august deciziile rezultate din recalculare, provocând un adevărat haos printre persoanele în vârstă. Ion Țiriac a discutat despre decizia luată în cazul său.

Ce pensie încasează lunar Ion Țiriac

Ion Țiriac a dezvăluit pentru gsp.ro ce pensie primește din partea statului român. Fostul tenismen a recunoscut că nu știe ce decizie a fost luată în urma recalculării și că niciodată nu a știut câți bani încasează lunar de la stat.

„Mi-e rușine să spun, mi-e rușine să spun! Scuzați-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie și nici nu știu ce pensie am. Nici nu știu cât am dreptul la pensie și așa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu știu! Nu știu”, a mărturisit Ion Țiriac, conform sursei citate.

Potrivit informațiilor din spațiul public, fostul tenismen primește lunar 12.000 de lei. Pensia sa reflectă atât performanțele excepționale din cariera sportivă, cât și funcția ocupată în Ministerul de Interne. Decizia recalculării nu a crescut suma pe care o primește Ion Țiriac deoarece nu a avut un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani.

Casa Națională de Pensii nu i-a oferit o mărire nici Nadiei Comăneci, dar situația pentru „Zeița de la Montreal” este diferită. Prima gimnastă care a obținut nota „10” în istorie primește lunar o pensie de 16.635 de lei.

