Pensia uriașă a lui Mitică Dragomir, după recalculare: ”Ciocu’ mic! Am contribuit”

În timp ce mulți pensionari sunt nemulțumiți de recalcularea pensiilor și se înghesuie la Casele Județene de Pensii pentru clarificări, Mitică Dragomir nu se numără printre ei. Iată ce pensie „babană” încasează acum, după recalcularea de la 1 septembrie, fostul președinte LPF!

Mitică Dragomir este o figură bine cunoscută în peisajul social și public din România, apreciat pentru implicarea sa activă în diverse proiecte și inițiative comunitare. Cunoscut pentru caracterul său pragmatic și abordarea deschisă, Dragomir a fost adesea implicat în discuții și dezbateri privind problemele sociale și economice.

În ciuda preocupărilor generale ale pensionarilor privind recalcularea pensiilor, Dragomir se remarcă printr-o atitudine calmă și echilibrată, concentrându-se pe aspectele pozitive și găsind soluții constructive în locul protestelor și nemulțumirilor. Această abordare îi reflectă angajamentul de a contribui la soluționarea problemelor într-un mod rațional și eficient.

Fostul președinte al LPF, care beneficia deja de o pensie substanțială datorată contribuțiilor sale, a primit o majorare în urma recalculării acesteia.

„Mi-a mai dat 25-30 de milioane vechi. Păi, bă, frate, dacă am plătit? Eu iau pe contribuție… Mi-a făcut recalculare. Am avut salariu 15.000 dolari pe lună. Plăteam 6.000 la stat. Lună de lună. Păi, dacă până la 70 de ani am avut salariul ăsta și am plătit la stat, n-am dreptul și eu să-mi iau? Ei au dat sau au plătit? A, ălora care au plătit și le ia, e nedrept și să le dea banii înapoi. Dar care n-au contribuit și fac gălăgie, n-au bă dreptate! Ciocu’ mic!”, a dezvăluit Mitică Dragomir, conform Fanatik.

Motivul pentru care Mitică Dragomir încasează lunar câte 3 pensii din partea Statului

Mitică Dragomir se numără printre cei mai bine remunerați pensionari din România, beneficiind de trei pensii distincte: o rentă viageră din domeniul sportului, pensia de fost parlamentar din două mandate, în valoare de aproximativ 7.000 de lei, și pensia bazată pe contribuții, care înainte de recalculare era de aproximativ 4.000 de euro.

„Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată. Aș putea trăi, fără să exagerez cu nimic, împreună cu nevasta mea, dacă aș plăti chiria și medicația, că suntem bătrâni, n-aș cheltui mai mult de 5.000-6.000 de lei pe lună. Niciodată nu am bani, pentru că atunci când am dau la nepoți”, a dezvăluit fostul președinte LPF în cadrul unui interviu.

