Ce pensie va avea Gigi Becali de la 1 august 2025, după noile măsuri fiscale anunțate de Guvernul Bolojan

Gigi Becali se numără printre pensionarii afectați de noile măsuri fiscale anunțate de Guvernul Bolojan. Află, în articol, ce pensie va avea patronul FCSB de la 1 august 2025!

Măsurile care au adus controverse în ultima perioadă fac parte dintr-un pachet mai amplu de reforme fiscal-bugetare prin care executivul condus de Ilie Bolojan încearcă să reducă cheltuielile publice și să limiteze deficitul bugetar. În cazul pensionarilor, Guvernul a decis aplicarea contribuției de 10% pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei și eliminarea unor excepții pentru a crește baza de contribuabili de la puțin peste 6 milioane la peste 8 milioane. Printre persoanele care vor primi mai puțini bani de la 1 august 2025 se numără și Gigi Becali.

Gigi Becali primește lunar o pensie de aproximativ 6.000 de lei, ceea ce înseamnă că va trebui să plătească acea contribuția de 10% pentru că depășește 3.000 de lei. Mai exact, în urma postului de parlamentar din perioada 7 iunie 2009 – 8 ianuarie 2013, patronul FCSB încasează anual puțin peste 71.000 de lei de la stat, echivalentul a 5.972 de lei pe lună, aproximativ 1.000 de euro.

Așadar, latifundiarul din Pipera va încasa cu 300 de lei mai puțin în fiecare lună, începând cu 1 august 2025. Totuși, suma este una infimă pentru latifundiarul din Pipera care are o avere estimată la zeci de milioane de euro. De asemenea, Gigi Becali se bucură de venituri uriașe din afacerile imobiliare.

Patronul FCSB deține terenuri în zone rezidențiale din București și Ilfov, iar în declarația de avere din 2023, a notat aproximativ 560.000 de lei în conturile bancare. Mai mult decât atât, Gigi Becali are „promisiuni de vânzare-cumpărare de la persoană juridică: în total, aceste promisiuni însumează 30 de milioane de euro”, potrivit Defapt.ro.

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că nu s-a gândit niciodată că se poate îmbogăți în urma afacerilor cu imobiliare, însă a fost inspirat să investească în acest domeniu. Gigi Becali visa, de fapt, să aibă o fermă, iar primele terenuri le-a cumpărat pentru animale.

„Făceam bani mulți în ’90, ’91, ’92. Visul meu era să am o fermă. Voiam 2-3.000 de oi, 2-300 de vaci. Am început să cumpăr pământ, să pot hrăni animalele. De când aveam 100 de vaci și 800 de oi, am început să iau teren pentru animale. Nu m-am gândit la valoarea imobiliară. De ce să mințim oamenii? Am fost pur și simplu inspirat”, declara patronul celor de la FCSB într-un dialog cu Mihail Neamțu.