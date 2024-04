Ce pregătește PRO Cinema la aniversarea a 20 de ani. Filme interesante pregătite pentru cinefili

Pe 19 aprilie 2024, Pro Cinema sărbătorește 20 de ani de la lansare. Cu ocazia acestei aniversări, prostul de televiziune va difuza filmele în premieră pe micile ecrane, printre care Lamborghini: The man behind the legend și Joker.

Pro Cinema sărbătorește 20 de ani de filme și invită telespectatorii la încă o sesiune de pelicule captivante. Începând vineri, 19 aprilie – ziua aniversară – de la 20:30 va fi difuzată comedia The Dog (Dog. un câine de legendă) – o producție din care fac parte actorii Cayden Boyd și Channing Tatum. Un film regizat de Reid Carolin și Channing Tatum, cel din urmă joacă și co-regizează o poveste profund emoționantă a unui bărbat care se împrietenește cu un câine ciobănesc belgian, pe nume Lulu, în timpul unei călătorii cu mașina.

Pro Cinema sărbătorește 20 de ani de la lansarea pe micile ecrane

De la ora 20:30 este programat în premieră filmul Lamborghini: The man behind the legend (Lamborghini: Omul din spatele legendei). Pelicula prezintă povestea adevărată a transformării complexe a lui Ferruccio Lamborghini, de la începuturile modeste în construcția de tractoare, până la rivalizatea cu Enzo Ferrari.

Programul aniversar continuă cu ziua de sâmbătă, 20 aprilie 2024: va fi difuzat misteriosul thriller al Agathei Christie – Death on the Nle (Moarte pe Nil) – cu Gal Gadot. Un triunghi amoros se află în centrul acestei îndrăznețe pelicule, dar și haosul emoțional și consecințele mortale declanșate de dragostea obsesivă.

Începând cu 23:00, va rula pe micile ecrane pelicula Ready Player One (Să înceapă jocul) – nominalizat la Oscar pentru cele mai bune efecte vizuale: ”Anul 2045. Lumea e pe dric și toată viața și distracția s-a mutat în OASIS, un joc interactiv al cărui creator, Hallyday (Mark Rylance) la moarte l-a lăsat moștenire celui mai ager gamer care va găsi cele trei secrete/easter eggs ascunse undeva în joc. Adolescentul Wade (sub avatarul Parzival (Tye Sheridan) intră în cursă cu malefica corporație IOI și toți ceilați jucători din lume!”, se arată în descriere peliculei.

Duminică, 21 aprilie 2024, de la ora 20:30 se va difuza comedia Asterix & Obelix: The Middle Kingdom. La ora 22:45 va rula filmul Joker cu Robert De Niro și Joaquin Phoenix sub egida regizorală a lui Todd Phillips care este producător și co-scenarist – peliculă care a avut 11 nominalizări la Oscar – câștigând două premii – pentru cea mai bună coloană sonoră și pentru cel mai bun actor în rol principal (Joaquin Phoenix).

