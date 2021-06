Ce promisiune le-a făcut Fulgy părinților săi în direct, la TV: ”Jur cu mâna pe Biblie!”

Fulgy a fost invitat în cadrul emisiunii Xtra Night Show și a făcut o serie de dezvăluiri. După ce a recunoscut că s-a drogat, tânărul le-a făcut o promisiune părinților săi în direct, la TV.

În urmă cu câțiva ani, Fulgy a fost internat la o clinică de dezintoxicare din Spania. După perioada în care a fost spitalizat, tânărul părea să-și fi revenit și să înceapă o viață nouă fără substanțe interzise. Din păcate, însă, el a clacat din nou.

Recent, după ce a fost prins drogat la volan, Fulgy a publicat un video pe contul său de YouTube în care recunoștea faptul că s-a drogat. Mai mult, el a făcut dezvăluiri șocante. Fiul Clejanilor a mărturisit că, din cauza substanțelor interzise, a fost pe punctul să ajungă după gratii, la spitalul de psihiatrie sau chiar să comită o crimă.

”Nu sunteți în măsură să vorbiți de un om care consumă substanțe interzise. Am vrut să nu mor. Mi-am dorit să nu mor. Ajunsesem într-un punct când ori ajungeam la pușcărie, ori la spitalul de nebuni, ori omoram pe cineva, pentru că asta judeca creierul meu la cât l-am nenorocit cu droguri”, a spus Fulgy.

Ce le-a promis părinților

În cadrul emisiunii lui Dan Capatos, Fulgy le-a cerut iertare părinților și prietenilor apropiați pentru comportamentul neadecvat pe care l-a avut în ultima perioadă. Tânărul le-a promis, în direct, Vioricăi și lui Ioniță de la Clejani că nu va mai consuma droguri oricât de tentat ar fi. (CITEȘTE ȘI: FULGY S-A DESPĂRȚIT DE FATA CU CARE VOIA SĂ SE CĂSĂTOREASCĂ. CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎNTRE FIUL CLEJANILOR ȘI ROXANA FERARIU)

Din nou, Fulgy vrea să o ia de la zero și să îndrepte greșelile pe care le-a făcut.

”Îmi cer scuze în fața părinților mei, iar. Îmi cer scuze în fața prietenilor mei, iar. Îmi cer scuze în fața lui Dumnezeu, că m-am lepădat de el și am încercat drogurile. Sunt un om asumat. Îmi pare rău dragi copii, dragi părinți, dragi bunici… că știu de droguri. Eu jur în fața lui Dumnezue, jur cu mâna pe Biblie, eu dacă o să mai consum vreodată ceva, este autodustrugere. Am învățat, am înțeles, iar acum vreau să îmi trăiesc viața liniștit”, a declarat Fulgy la XNS.