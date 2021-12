Ce reacție a avut Irinel Columbeanu, după ce fiica sa l-a felicitat pentru gestul făcut în preajma sărbătorilor de iarnă

Pe rețelele de socializare, Irinel Columbeanu a postat un videoclip în care le arată urmăritorilor săi că s-a ținut de promisiune. Acesta a mers acasă, la două persoane, pentru a le aduce cartea pe care a lansat-o recent. De asemenea, acesta le-a oferit și un autograf. Ce reacție a avut, după ce fiica lui, Irinuca, l-a felicitat pentru gestul făcut în preajma sărbătorilor de iarnă?

Irinel Columbeanu a avut o viață controversată și, nu de puține ori, a ajuns pe primele pagini ale ziarelor din România. Acum, în vârstă de 64 de ani, fostul milionar și-a lansat pe piață prima carte din trilogia „Istoriile unui vehement – Ipocrația”.

Irinel Columbeanu a fost felicitat de către fiica lui, Irinuca, pe rețelele de socializare, după gestul pe care l-a făcut în preajma sărbătorilor de iarnă. ”Bravoi, tati!”, i-a scris ea. Iar, mai apoi, fostul soț al Monicăi Gabor i-a răspuns la mesaj: ”Mulțumesc frumos, Irina! Sărbători fericite, ai grijă de tine și don’t miss a rooftop live view of the world famous LA New Year’s Eve fireworks. (n.r. Nu rata să vezi live, de la înălțime, celebrul foc de artificii din Los Angeles, de Anul Nou)”.

Monica Gabor și Irina nu au fost prezente la lansarea cărții

La eveniment au luat parte mai multe persoane dragi lui.

Din păcate, Monica Gabor și fiica sa, Irina, nu au putut fi prezente fizic la marea lansare de carte, însă i-au transmis lui Irinel Columbeanu mesaje din America, prin care îl asigurau că îi sunt alături.

”Și Monica m-a întrebat cum să facă și ea ceva pentru mine și i-am sugerat să procedeze precum Irina, să facă postări pe rețelele de socializare. Încă nu am văzut nimic, probabil urmează”, a povestit Irinel Columbeanu.

