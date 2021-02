Ce reacție a avut mama lui Culiță după ce a aflat că el și Daniela vor avea un băiat: „Se vede după fața ta”

După ce Daniela Iliescu a dezvăluit sexul copilului, iar Culiță a fost în culmea fericirii la aflarea veștii, a venit momentul ca mama Geta să spună cum a primit vestea. Surprinzător sau nu, mama artistului și-a dat seama dinainte că va fi bunică de băiețel.

Momentul în care a aflat că fiul ei va deveni tată de băiat a fost unul emoționant, dar mama artistului spune că știa că așa va fi. Motivul? Simțea că Daniela o va face bunică de băiețel pentru că > că n-ar fi putut aduce pe lume o fetiță.

„Mă credeți că a venit Daniela cam înainte cu 2-3 seri, ne-am mai uitat la emisiune. A venit la noi și i-am spus >, și cum m-am uitat eu asa la ea zic: > și ea zice: >, a rămas foarte surprinsă, >. Când s-a dus i-a spus că are băiat”, a declarat mama Geta, la Teo Show.

VEZI ȘI CINE ESTE BĂRBATUL CARE ARE GRIJĂ DE IUBITA ÎNSĂRCINATĂ A LUI CULIȚĂ STERP, ÎN TIMP CE ARTISTUL ESTE ÎN DOMINICANĂ. DANIELA S-A „DAT DE GOL” SINGURĂ

Ce reacție a avut Culiță când a aflat sexul copilului

Culiță Sterp a izbucnit în lacrimi în momentul în care a aflat că va devenit tată de băiat. Artistul nu și-a mai încăput în piele de fericire și consideră că e cel mai frumos cadou pe care Dumnezeu i-l putea da.

„Băi, dacă e o farsă, dar nu e 1 aprilie. Mai e până la 1 aprilie. Nu-mi vine să cred. Când am văzut poza, m-am pregătit să mă emoționez, că sigur o să văd o poză emoționantă. Când am văzut că e băiat, am dat din plâns în fericire. E ceva ce nu pot exprima în cuvinte.

Sunt atât de fericit în interior, că nu știu ce să mai zic. Când am venit la Survivor m-am simțit vinovat că am lăsat-o singură acasă, dar știam că e fată descurcăreață. Știam că o să am fată, dar Dumnezeu mi-a întors faptele bune pe care le-am făcut de-a lungul vieții și mi-a dat cel mai frumos cadou. O să am băiat. Nu-mi vine să cred!”, a declarat Culiță Sterp.

CITEȘTE ȘI CULIȚĂ STERP ESTE CEL MAI FERICIT TĂTIC. DANIELA ILIESCU A FĂCUT ANUNȚUL: „VOM ADUCE PE LUME DOUĂ VIEȚI”