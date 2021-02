Cine este bărbatul care are grijă de iubita însărcinată a lui Culiță Sterp, în timp ce artistul este în Dominicană. Daniela s-a „dat de gol” singură

Culiță Sterp nu-și mai încape în piele de fericire de când a aflat, la Survivor, că urmează să fie tată de băiat. În timp ce el luptă mereu pentru ca echipa Faimoșilor să iasă învingătoare, acasă, iubita lui însărcinată, Daniela, este răsfățată de toată familia.

Astăzi, Daniela Iliescu a postat pe Instagramul său un scurt clip video pe story în care le arată urmăritorilor ei faptul că fratele său are mare, mare grijă de ea.

Mai exact, Denis Iliescu, fratele iubitei lui Culiță Sterp îi pregătește acesteia masa, respectiv o omletă delicioasă, iar ea este o adevărată răsfățată, așa cum orice graviduță trebuie să fie. „Nu că mă laud, dar așa frate…mai rar” a scris iubita lui Culiță, în dreptul postării pe care a făcut-o pe Instagramul său.

Culiță a aflat la Survivor că va fi tată de băiat

Culiță Sterp a fost cuprins de emoții, acesta a aflat sexul copilului său și este în culmea fericirii.

Momentul a fost extrem de emoționant mai ales pentru faptul că artistul a aflat că așteaptă un băiețel.

„E băiat! Băi, e băiat! Cum s-a schimbat? Băi nu cred! Am vrut să plâng, dar nu mai pot să plâng. E băiat! Doamne, doamne! Uite-o pe nevasta mea, ce frumoasă e.

Băi, dacă e o farsă, dar nu e 1 aprilie. Mai e până la 1 aprilie. Nu-mi vine să cred. Când am văzut poza, m-am pregătit să mă emoționez, că sigur o să văd o poză emoționantă. Când am văzut că e băiat, am dat din plâns în fericire. E ceva ce nu pot exprima în cuvinte.

Sunt atât de fericit în interior, că nu știu ce să mai zic. Când am venit la Survivor m-am simțit vinovat că am lăsat-o singură acasă, dar știam că e fată descurcăreață. Știam că o să am fată, dar Dumnezeu mi-a întors faptele bune pe care le-am făcut de-a lungul vieții și mi-a dat cel mai frumos cadou. O să am băiat. Nu-mi vine să cred!”, a declarat Culiță Sterp, potrivit WOWbiz.ro.