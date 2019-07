Ce reacție au avut părinții Alexandrei, după ce au auzit vocea fiicei lor în dialogul cu operatorul 112: “E sfâșietor!”

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a dezvăluit ce reacție au avut părinții adolescentei la scurt timp după ce i-au auzit vocea în înregistrările audio făcute publice, în care fata solicita ajutorul operatorului 112. Reacție familiei este cutremurătoare.

”Înregistrările le-am văzut după-amiază, după ce colegii mei au făcut transcriptul. Părinții au ascultat, adică vărul meu da. Am rugat-o pe soția mea, am făcut în așa fel cât să se audă reacția.

Reacția părinților nu pot să o exprim. E sfâșietor. Nu am ce să explic. Un alt polițist a vorbit de pe telefonul lui de imbecil ce e. A prezentat ce a vrut el. A greșit foarte mult prin asta. A vulnerabilizat-o foarte mult. Trebuia să sune doar o dată, iar primul dobitoc trebuia să îi spună nu mai sunați că vă localiăm după asta, ștergeți apelurile și vă vom găsi.

Părinții ei sunt niște oameni extrem de simplii, de modești, de calzi, de buni. Sunt oameni de la țară care au crescut-o în acel spirit. Era un copil cuminte, normal. Nici nu puteai să ai tupeul să îi spui vino mâine că a plecat cu unul. Nu era cu cluburi, cu fustiție, cu anturaje.

Vărul meu s-a dus la poliție miercuri seară.”, a spus Alexandru Cumpănașu.

Fragment din stenograma convorbirii Alexandra – 112

Apel II – 25/07/2019, ora 11:06:25 a.m.

Op. 112 (2): Alo, 112, ce urgență aveți? Alo?

A.M.: Tot eu sunt!

Op. 112 (2): Unde ești în Caracal?

A.M.: Am trecut, când am văzut prima dată, m-a legat la ochi și eram pe lângă dig, pe domn îl cheamă Popescu Lucian Gabriel..

Op. 112 (2): Pe lângă dig, Popescu Lucian…păi și acuma pe unde ești? Te poți uita?

A.M.: Nu pot, sunt închisă într-o cameră, văd decât o poartă..

Op. 112 (2): Ia uită-te, uită-te pe…. păi și da de unde îl cunoști tu pe el? Ia spune-mi..

25/07/2019, ora 11:07:53 a.m. – apel preluat de către poliție

A.M.: Da uitați, uitați, stați un pic… Am găsit o adresă, bld. Antonius Caracalla nr. 9, B1, D.A. … (nu se înțelege)

Polițist (1): Acolo rămâneți! Rămâneți acolo. Antonius Caracalla nr. 9, da?

A.M.: Veniți repede că mi-e frică, vă rog, vă rog!

Op. 112 (2): Continuați adresa asta, s-ar părea că e bloc…

A.M.: Vă rog veniți repede că mi-e frică!…

Polițist (1): Ce bloc este acolo? Ați spus că e un bloc.

A.M.: Nu este bloc, este o casă, este o curte…