Ce relație au acum Nicoleta și Iuliana Luciu cu tatăl alcoolic, care o bătea pe mama lor

Ion Luciu a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fiicele lui, dar și despre patima alcoolului, care i-a distrus familia.

Nicoleta și Iuliana Luciu au avut o copilărie foarte grea din cauza viciului tatălui lor, care ajungea acasă beat și începea s-o bată pe mama lor. Nicoleta a fost cea care a încercat de multe ori să-i trateze dependența, la diverși medici, reușind, în cele din urmă, să-l mai potolească.

„Sunt bine, am probleme cu mijlocul, mai exact am hernia de disc, mă doare tare! Este caz de operație, dar nu mă operez, îmi este frică. Mișcare fac, da, merg pe jos și mă ajută mult asta. M-am lăsat și de alcool, din cauza problemelor de sănătate, am avut o perioadă în care am consumat, recunosc, dar acum nu mai beau din cauza bolilor”, Ion Luciu pentru impact.ro.

Nicoleta și Iuliana Luciu nu și-au abandonat tatăl

În ciuda amintirilor neplăcute pe care le au cu tatăl lor, fetele Luciu nu le-a întors spatele celui ce le-a dat viață.

„Fetele mă ajută și ele, dar, na, fiecare e pe drumul ei, Iuliana e cu serviciul, Nicoleta, cu nepoții. Ultima dată mi-am văzut nepoții acum trei sau patru ani și m-am bucurat enorm. Pe fete le-am văzut acum vreo lună, au venit amândouă la mine, cu de toate, mi-au cumpărat chiar prea multe”, Ion Luciu pentru impact.ro

Nicoleta Luciu, terorizată în copilărie de tatăl ei

„Când ştiam că trebuie să ajungă tata acasă, ascundeam tot ce credeam că ar putea folosi ca să o lovească pe mama, cum ar fi cuţitele sau toporul. Ne retrăgeam fiecare în camera lui, nici lecţiile nu mai puteam să le facem. Seara nu puteam să folosim curentul, pentru că ne spunea că nu are bani să-l plătească.

Mă trezeam la 3 dimineaţa ca să-mi fac lecţiile pentru şcoală. Îmi era foarte frică de el. N-am simţit niciodată dragostea de tată. N-a ştiut să ne ofere o îmbrăţişare sau să ne spună o vorbă bună, numai în înjurături ne ţinea. Dacă nu ar fi alcoolic, ar fi un om extraordinar”, a spus Nicoleta Luciu.

Ion Luciu este convins că și acum s-ar întoarce fosta soție la el, dacă Nicoleta ar lăsa-o.

„Soția mea a plecat de acasă pentru că i-a zis Nicoleta. O iubesc, aș primi-o și astăzi înapoi, mai ales după 35 de ani de căsnicie, regret mult niște chestii… N-am încercat să-mi refac viața, am luat-o când avea 15 ani, din dragoste. Soția mea m-a părăsit din cauza băuturii. Regret că nu mai sunt în familie, cu copiii. Dacă fiica mea i-ar da dezlegare, soția mea s-ar întoarce la mine”, a spus Ion Luciu.