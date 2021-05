Ce relație are, de fapt, Florin Pastramă cu Sara, fiica lui Brigitte. Cum se înțeleg cei doi: „Este un copil răsfățat”

La ei în familie totul pare, uneori, extrem de complicat. Recent, Florin Pastramă a părăsit căminul conjugal, dar s-a întors din nou acasă, la Brigitte, acolo unde a avut parte de o surpriză.

La întoarcerea acasă, după certurile care au intervenit între Brigitte și Florin Pastramă, soțul brunetei a avut parte de o adevărată surpriză. Mai exact, fiica acesteia, Sara, l-a așteptat ca pe „pâinea caldă”, fiind conștientă de avantajele financiare pe care le are, atunci când Florin Pastramă îi este prin preajmă.

Văzând că Florin Pastramă s-a întors, Sara a profitat de ocazie și i-a cerut acestuia bani pentru a-i oferi un singur covrig din punga de covrigi pe care o avea, numai că suma pe care a primit-o a uimit-o chiar și pe ea.

Fără vreun pic de zgârenie, Florin Pastramă i-a dat adolescentei 50 de lei, iar după aceea, a rugat-o să nu mai doarmă cu Brigitte și să-i cedeze lui locul.

”Uite, mă, ce fată am! Bravo Sara! Sincer să fiu, sufletul lui Brigitte și al lui Sara nu îl are nimeni, dar Sara este un copil răsfățat, care are vocea la fel ca mama ei. Oameni buni, dacă îi voiam răul Sarei o periam și nu-i spuneam. Eu îi vreau binele”, a spus Florin Pastramă.

Sara s-ar fi bucurat de plecarea lui?!