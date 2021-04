Brigitte Pastramă, prima reacție după ce menajera i-ar fi făcut avasuri soțului său. “Eu sunt puțin geloasă, dar...”

Brigitte Pastramă a oferit prima reacție după ce menajera cea nouă i-ar fi făcut avansuri soțului său, Florin. Bruneta recunoaște că este geloasă și precizează că i s-a părut ciudat gestul făcut de tânăra responsabilă în casa lor cu curățenia.

Brigitte a înlocuit-o pe Mariana cu o menajeră mai tânără, pe nume Alina, în vârstă de 29 de ani. Mutarea nu pare să fie, însă, inspirată. Noua angajată și-a permis, recent, să-i ceară ajutorul lui Florin Pastramă la călcatul hainelor, lucru care nu i-a picat deloc bine lui Brigitte.

“Învățăm împreună”, a fost replica menajerei, atunci când i s-a spus să calce haine.

Reacția lui Brigitte Sfăt nu s-a lăsat mult așteptată. “Eu am văzut chiar ieri episodul. Chiar nu știam discuția pe care au avut-o ei ieri sus la călcat. Florin nu mi-a spus deloc despre discuția accea. I-am spus lui Florin, băi dar nu ți s-a părut puțin ciudat cu insistențele cu călcatul și așa. Mi s-a părut puțin insistent, eu sunt puțin geloasă de fel, dar mi s-a părut ciudată expresia că ea vrea să calce cu el”, a spus Brigitte Pastramă la Acces Direct.

Cum a pus-o la punct Florin Pastramă, soțul lui Brigitte, pe menajeră

De precizat că Florin Pastramă nu a căzut pradă avansurilor menajerei. Mai mult, a pus-o imediat la punct pe Alina.

“De ce nu-i zici lui Brigitte să te ajute ea? Eu doar îți spun unde sunt lucrurile. Am avut și eu până la 40 de ani… am fost vagabond. Eu acum sunt alt om, sunt pocit și nu-mi plac glumele astea. Îmi plac glumele până la un anumit punct, dar dacă depășim nu e ok. Dacă îmi ziceai înainte să fiu căsătorit cu Brigitte și înainte să mă pocăiesc, eram cel mai fericit. Sunt căsătorit”, i-a spus Florin Pastramă menajerei.