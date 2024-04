Ce relație este între Nicolae Guță și Mariana, prima lui soție. Manelistul i-a lăsat o întreagă avere: „E sultana mamă. Acolo mă simt bine”

Nicolae Guță se numără printre cei mai îndrăgiți și ascultați maneliști de la noi din țară. Are o carieră de ani buni, pentru care a muncit pe brânci până astăzi. Au trecut anii și nu mai este ca la prima tinerețe, însă chiar și așa cântărețul se bucură de o mulțime de evenimente unde merge să cânte cu drag. Face bani cu nemiluita și îi ajută pe cei dragi cu tot ce poate. De curând, le-a arătat tuturor unde-și duce el veacul, o baracă ce i-a devenit casă. Lângă aceasta, își face apariția o vilă impresionantă unde trăiește prima lui soție și cei mai mari dintre copii. Ce relație mai are „Regele manelelor” cu Mariana?

Nicolae Guță se bucură de multă faimă, fiind unul dintre cei mai iubiți și cunoscuți maneliști de la noi. Are parte de multe evenimente unde cântă cu drag alături de formația lui, iar banii îi intră în cont fără număr. Are o familie numeroasă, pe care o ajută ori de câte ori are ocazia.

În ultima vreme, lăutarul a început să fie viral pe TikTok, așa că și-a expus o mare parte din viață, pentru ca oamenii care-l îndrăgesc să-l cunoască mai bine. Le-a dezvăluit tuturor că doarme într-o baracă, căci acolo se simte el bine și liniștit. Totuși, asta nu înseamnă că Guță nu are un acoperiș deasupra capului, mai ales la ce sume mari învârte.

Cui i-a lăsat Nicolae Guță vila de la Petroșani

În vila impresionantă de la Petroșani a rămas Mariana, prima lui soție. Cei doi au împreună patru copii: Nicoleta, Marian, Dana și Nicu. Când a cunoscut-o pe Mariana, Nicolae Guță era copil. În ciuda aventurilor și a altor relații oficiale pe care el le-a avut de-a lungul timpului, „Regele” n-a uitat nici măcar o clipă de prima lui dragoste. Manelistul recunoaște că nu mai au nimic împreună, însă are grijă de Mariana și îi poartă un mare respect.

„Acolo s-a născut Nicoleta, Marian, Dana, Nicu, cei patru copii pe care îi am cu Mariana. Când eu am luat-o pe Mariana aveam 14 ani și ceva.(…) Nu am părăsit casa. În acea casă stă Mariana, mama primului set de copii. Nu am părăsit-o, între noi nu mai sunt relații intime, dar este respectul nostru. Avem copii, avem familie, avem nepoți.(…) Mariana e sultana mamă. Acolo mă simt eu bine. Mariana e cu treaba ei acolo, eu dorm enervant de puțin și când dorm, dorm ca un lup cu urechile ciulite. La prima muscă eu mă trezesc. (…) Acolo ascult și muzică. Eu când mor am zis că vreau să mor cântând, că eu datorez muzicii tot. Muzica a făcut din mine ceea ce sunt astăzi. Muzica m-a făcut mult mai precaut.(…) Eu în baracă stau foarte mult. Acolo e reședința”, a dezvăluit Nicolae Guță, pe TikTok.

În prezent, Nicolae Guță formează un cuplu sudat cu Cristina. Cei doi sunt împreună de 8 ani și au doi copii. Acesta are 12 copii în prezent, din toate relațiile amoroase de până acum.