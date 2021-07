Ce reprezintă simbolul incripționat pe tricoul lui Zanni, câștigătorul Survivor. Povestea are legătură cu viața lui personală

Zanni, cel mai nou câștigător de la Suvivor, are o colecție de obiecte vestimentare pe care a început să le promoveze intens încă din timpul competiției care s-a încheiat de curând.

Încă de când a apărut prima dată pe sticlă, cântărețul a atras atenția publicului și prin aspectul fizic. Plin de tatuaje, cu piercing-uri și o atitudine rebelă.

Dintre desenele pe care le poartă zilnic pe corp, Zanni a decis să își creeze un cu hexagonul colorat pe care îl are tatuat pe tâmplă un tricou.

Potrivit celor declarate de acesta, simbolul și cele două sintagme alăturate- undestand why (înțelege de ce) și everything ash (totul se transformă în cenușă) ar simboliza cunoașterea și dezvoltarea spirtuală.

A iubit, dar relația i-a provocat suferință

În urmă cu doar câteva zile, Zanni vorbea într-un interviu televizat despre viața lui sentimentală, mai puțin cunoscută de miile de fani pe care îi are în prezent.

„Am fost odată îndrăgostit de o fată. Nu a fost reciproc, ne-am văzut o zi două ne-am sărutat. Nu există filme să exprime ce simțeam pentru fata aia.

Și ea se vedea cu alți băieți, eu sufeream. Trei ani am suferit după ea. Și-a bătut joc de mine și aia a fost prima și ultima dată.

Eu as vrea să îmi găsesc o fată, să mă simt bine cu ea, să nu simt că sunt în plus sau că ea e in plus.

Nu sunt în căutare, că nu asta e prioritatea mea, dar dacă ar fi să o găsesc nu aș avea nimic împotrivă. În viitor mă văd la casă mea, cu copii.

Deocamdată vreau să îmi găsesc un apartament, să continui cu ce fac acum, să fiu un exemplu bun. Cine mă judecă că mă deraiez, scuză-mă pe mine. Încerc să fiu înțelept, să nu judec pe mine. Se mai întâmplă. Asta îmi doresc, să fiu cât mai corect, cât mai înțelept, să îi iubesc pe cei din jurul meu.

Nu știu ce o sa fac in viitor, ce o sa se ivească”, a declarat Zanni, la Teo Show.

